Lo que tienes que saber: domingo 1 de marzo

El manejo de la crisis desatada entre la Casa Blanca y el gobierno de Gabriel Boric por el proyecto de cable submarino de fibra óptica con el que una empresa china pretende unir a ese país con Chile ha terminado por debilitar la posición de La Moneda.

Mientras cada personero tomaba posición sobre las sanciones comunicadas por Estados Unidos a autoridades chilenas -de las que el Presidente Boric se mostró sorprendido e indignado- a través de la prensa (El Mercurio) se reveló que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, había firmado y dos días después anulado el decreto que aprobaba la concesión impulsada por China Mobile International.

La ofensiva norteamericana que acusa al gobierno de vulnerar la seguridad regional -sin que sea un argumento para avalarla- obedecía a causas concretas.

La Moneda había contado un cuento chino.

La crisis -de la que siguen conociéndose antecedentes sobre la inclinación positiva del gobierno al proyecto- tuvo un efecto colateral del que aún hay que esperar sus alcances: la relación con la administración Kast.

Las actividades del traspaso de mando habían ido tensionándose con el anuncio de la postulación de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU -de la que no se advirtió al Presidente electo - y el desbalance estructural del 3,6% del PIB, el peor resultado en dos décadas, que ha hecho dudar a las futuras autoridades sobre el manejo de las finanzas fiscales. Pero en el caso chino las suspicacias sobre ocultamiento de información terminaron en un emplazamiento público de Kast a su antecesor para sostener una reunión bilateral con los equipos de ambos para abordar temas pendientes.

La esperada cita está prevista para el próximo martes.

La otra crisis de la semana es la que afecta a Gendarmería. La tarde de este miércoles quedó al descubierto la fuga de dos internos desde el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, más conocido como la ex Penitenciaría. El nuevo episodio provocó la remoción del director regional metropolitano de Gendarmería, el coronel Héctor Labrín y agudizó el conflicto institucional del organismo que pide a gritos una reforma estructural.

El estado de ánimo mundial -mezcla de ansiedad, resignación y expectativa,- espera los efectos del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán producidos en las últimas horas.

Buena semana a todos.