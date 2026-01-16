Los artistas que se presentan este viernes en el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto: TVN

Este viernes llega la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, que se extenderá hasta el próximo domingo.

Cada jornada cuenta con una obertura para dar la bienvenida al público de El Patagual y dar paso al primer invitado musical, el número de humor y luego al artista que cerrará la noche.

Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.

Artistas del Festival de Olmué 2026 hoy

La programación del Festival de Olmué 2026 señala que hoy, viernes 16 de enero, se presentan los siguientes artistas:

Obertura Hijos de Mariana de Osorio

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos + Toly Fu

El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.