Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

En horas de la mañana de este miércoles, Metro de Santiago informó sobre el funcionamiento parcial de la Línea 1.

Según indicó la empresa de transporte capitalino, la situación del servicio se debe a la presencia de una persona en la vía.

Estaciones cerradas de la Línea 1

De momento, Metro mantiene las siguientes estaciones sin trenes en la Línea 1:

Santa Lucía

U. Católica

Baquedano (combinación suspendida)

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones (combinación suspendida)

Por ahora, el servicio opera entre los tramos de San Pablo a U. de Chile y entre Tobalaba y Los Dominicos.

❌Los Leones (Combinación suspendida) https://t.co/t5Sf4J4zQJ — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 24, 2025

Por parte de Red Movilidad, se anunció la implementación de buses de apoyo paralelos a la Línea 1.

Los recorridos corresponden a: 210 - 345 - 385 - 403 - 412 - 418 - 422 - 518 401 - 405 - 412 - 418 - 421 - 503- 106 - 401 - 404 - 405 - 419 - 421 - 423 - 424.