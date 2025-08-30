Metro extiende su horario por concierto de Green Day en el Estadio Nacional
Desde RED también anunciaron buses de apoyo que pasarán por el Estadio Nacional a partir de las 23.00 horas.
Este sábado 30 de agosto, la banda estadounidense Green Day se presentará en el Estadio Nacional en Santiago, y para facilitar el viaje de sus fanáticos, Metro ha anunciado la extensión de su horario normal de funcionamiento.
Así, para asegurar el retorno masivo de los asistentes al evento desde Metro informaron que extenderán el horario hasta las 00:30 horas en algunas estaciones de la Línea 3 y 6.
El ingreso se realizará por estación Estadio Nacional (L6), mientras que las salidas se realizarán en las siguientes estaciones:
Línea 3:
- Plaza Egaña
- Ñuñoa
- Irarrázaval
- Universidad de Chile
- Hospitales
- Conchalí
- Plaza Quilicura
Línea 6:
- Cerrillos
- Franklin
- Ñuble
- Ñuñoa
- Inés de Suárez
- Los Leones
Asimismo, desde Red anunciaron buses de apoyo que estarán disponibles a partir de las 23:00 en Estadio Nacional:
- 103 a Peñalolén
- 104 a La Florida y Puente Alto
- 506 a Maipú o Peñalolén
- 516 a Alameda, terminales de buses y Pudahuel.
