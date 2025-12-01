PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas
El proceso se realiza durante los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre.
Este lunes comienza la aplicación de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES 2025, que entregará un puntaje válido para el proceso de Admisión 2026.
Las pruebas cuentan con más de 300 mil personas inscritas y se rinden durante los días 1, 2 y 3 de diciembre.
Horarios de la PAES 2025
Durante este lunes se encuentra programado el reconocimiento de salas entre 12:00 y 13:00 horas (en Rapa Nui entre 11:00 y 12:00), un proceso voluntario que permite conocer la ubicación asignada para asistir a cada prueba.
El local de rendición se revisa en el sitio Portal de Inscripción, en la Tarjeta de Identificación que se debe llevar impresa.
Posteriormente se aplican las pruebas de la PAES 2025 en los siguientes horarios:
Lunes 1
- 15:00 horas Competencia Matemática 2 (M2)
Martes 2
- 09:00 horas Competencia Lectora
- 15:00 horas Ciencias
Miércoles 3
- 09:00 horas Competencia Matemática 1 (M1)
- 15:00 horas Historia y Ciencias Sociales
El Demre indica que para rendir la PAES se debe acudir al local con lo siguiente:
- Cédula de identidad o pasaporte
- Tarjeta de Identificación impresa
- Lápiz grafito N°2 o portaminas HB y goma de borrar
Durante la rendición de la prueba, se encuentra prohibido el uso de celulares, tablets y otros aparatos electrónicos.
Los resultados de la PAES regular se publicarán el lunes 5 de enero de 2026 a las 08:00 horas en las plataformas demre.cl y acceso.mineduc.cl.
Las próximas fechas del proceso 2026 corresponden a:
- 5 de enero: resultados de puntajes
- 5 al 8 de enero: etapa de postulaciones
- 19 de enero: resultados del proceso de selección
- 20 al 22 de enero: primera etapa de matrícula
- 23 al 29 de enero: segunda etapa de matrícula
