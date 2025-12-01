PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas. Foto referencial de archivo

Este lunes comienza la aplicación de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES 2025, que entregará un puntaje válido para el proceso de Admisión 2026.

Las pruebas cuentan con más de 300 mil personas inscritas y se rinden durante los días 1, 2 y 3 de diciembre.

Horarios de la PAES 2025

Durante este lunes se encuentra programado el reconocimiento de salas entre 12:00 y 13:00 horas (en Rapa Nui entre 11:00 y 12:00), un proceso voluntario que permite conocer la ubicación asignada para asistir a cada prueba.

El local de rendición se revisa en el sitio Portal de Inscripción, en la Tarjeta de Identificación que se debe llevar impresa.

Posteriormente se aplican las pruebas de la PAES 2025 en los siguientes horarios:

Lunes 1

15:00 horas Competencia Matemática 2 (M2)

Martes 2

09:00 horas Competencia Lectora

15:00 horas Ciencias

Miércoles 3

09:00 horas Competencia Matemática 1 (M1)

15:00 horas Historia y Ciencias Sociales

El Demre indica que para rendir la PAES se debe acudir al local con lo siguiente:

Cédula de identidad o pasaporte

Tarjeta de Identificación impresa

Lápiz grafito N°2 o portaminas HB y goma de borrar

Durante la rendición de la prueba, se encuentra prohibido el uso de celulares, tablets y otros aparatos electrónicos.

Te recordamos esta información muuuy importante para tu rendición de la #PAES este 1, 2 y 3 de diciembre 🤓



Si tienes más dudas, revisa https://t.co/itrLuEoFWL y https://t.co/G0ugjw1gAF 📱 pic.twitter.com/PdzgAG9leT — Subsecretaría de Educación Superior (@SubseEdSuperior) November 29, 2025

Los resultados de la PAES regular se publicarán el lunes 5 de enero de 2026 a las 08:00 horas en las plataformas demre.cl y acceso.mineduc.cl.

Las próximas fechas del proceso 2026 corresponden a: