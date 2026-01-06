Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas. Foto de archivo

Pet Shop Boys suma una nueva fecha a su reencuentro con el público nacional, porque a su confirmada presentación en el Festival de Viña 2026 se agrega un concierto que tendrán en el Movistar Arena.

La fecha fue revelada por parte de la productora Bizarro y está programada para el 27 de febrero , a días de su puesta en escena en la Quinta Vergara.

Una presentación que trae a Neil Tennant y Chris Lowe en el marco de la gira Dreamworld - The Greatest Hits Live, y que contará con sus icónicos himnos del género synthpop.

Venta de entradas para Pet Shops Boys

La venta de entradas para el próximo concierto de Pet Shop Boys el 27 de febrero se realizará en el sistema Puntoticket.

Se anunció una preventa para clientes BancoEstado como etapa inicial, que comenzará a las 10:00 horas del lunes, 12 de enero.

Posteriormente se realizará la venta general, desde las 10:30 horas del miércoles 14 de enero, o tras agotar la preventa.