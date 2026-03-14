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    Precipitaciones de hasta 80 mm en zonas cordilleranas: alerta meteorológica en Maule, Ñuble y Biobío para este domingo

    Las precipitaciones en las zonas cordilleranas se registrarían con una isoterma alta, de entre 3.700 y 3.300 metros de altura.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Precipitaciones de hasta 80 milímetros en algunos sectores se esperan desde este domingo para las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

    Según el reporte entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la situación se debería al avance de un sistema frontal a la zona.

    El fenómeno meteorológico iniciaría durante la madrugada de este domingo 15 de marzo y se espera que se extienda hasta la noche del lunes 16.

    Por lo anterior, la entidad emitió una alerta meteorológica para las tres regiones mencionadas. Se espera que las precipitaciones se desarrollen en las zonas cordilleranas desde una isoterma alta: entre 3.700 y 3.300 metros.

    “Las precipitaciones, si bien comienzan el día sábado en la noche, se extienden incluso hasta parte del día lunes, acumulando entre incluso los 60 hasta 80 milímetros en algunas localidades”, detalló el meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga.

    “Y el sector precordillerano y cordillerano, que va desde el Maule hasta el Biobío, se encuentra bajo una alerta meteorológica, pues las condiciones de precipitación se concentran mucho más en esta zona, con valores que van a ir incluso entre los 80 hasta 120 milímetros caído en todo el evento”, agregó al respecto.

    Por otro lado, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se emitió una alerta amarilla para las comunas Antuco y Alto Biobío, en la Región del Biobío, por el desarrollo de este evento meteorológico. Además, la precaución se activó por el eventual desarrollo de remociones de masa.

    Así las cosas, el siguiente es el detalle de las precipitaciones que caerán por región y sectores afectados:

    Región del Maule
    ZonaDomingo 15Lunes 16
    Litoral-30-45 mm
    Cordillera-30-45 mm
    Valle -30-45 mm
    Precordillera60-80 mm40-60 mm
    Cordillera50-70 mm40-60 mm
    Región de Ñuble
    ZonaDomingo 15
    Litoral30-45 mm
    Cordillera30-50 mm
    Valle30-50 mm
    Precordillera60-80 mm
    Cordillera60-80 mm
    Región del Biobío
    ZonaDomingo 15Lunes 16
    Litoral30-45 mm-
    Cordillera30-50 mm-
    Valle30-50 mm-
    Precordillera60-80 mm20-40 mm
    Cordillera60-80 mm20-40 mm

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