Preparan nueva edición de la Fonda Doña Flor: revisa los precios de las entradas y artistas por día
El evento dieciochero de La Florida se extenderá por cuatro días y tendrá a invitados como Zúmbale Primo, Myriam Hernández, Amar Azul, Agrupación Marilyn, Combo Tortuga y Noche de Brujas.
La Florida prepara una nueva edición de la tradicional Fonda Doña Flor, que este año celebra su novena versión junto a una jornada que se extenderá durante cuatro días.
Se invita a la comunidad entre el 18 y el 21 de septiembre al Estadio de la Contraloría Andes en Enrique Olivares #857, donde habrá una selección de música en vivo que combinará el género tropical, romántico y urbano.
Algunos de los invitados confirmados que estarán en la celebración de Fiestas Patrias serán Zúmbale Primo, Myriam Hernández, Amar Azul, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, Noche de Brujas y Pablo Chill-E.
Venta de entradas para la Fonda Doña Flor
La venta de entradas para la Fonda Doña Flor se encuentra disponible en Passline, con valores desde $10.000 para niños y adultos mayores y desde $20.000 para adultos, con promociones al adquirir boletos para dos o más personas.
La parrilla de invitados ya se encuentra disponible, donde se presentarán los siguientes artistas:
Jueves 18 de septiembre
- El Mundo de Christell
- Grupo Karicia
- Alanys Lagos
- Amar Azul
- Lucky Brown
- Agrupación Marilyn
Viernes 19 de septiembre
- Mi Perro Chocolo
- Los Rancheros de Río Maule
- Rombai
- Roy Nene Malo
- Bayron Fire
- Zúmbale Primo
Sábado 20 de septiembre
- Cantando Aprendo a Hablar
- La Zaga
- Myriam Hernández
- DJ Méndez
- Julianno Sosa
- Los Pibes Chorros
Domingo 21 de septiembre
- La 29
- Los Kumpas de Chile
- La Gran Magia Tropical
- La Combo Tortuga
- El Bloque 8
- Noche de Brujas
- Pablo Chill-E
