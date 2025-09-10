Preparan nueva edición de la Fonda Doña Flor: revisa los precios de las entradas y artistas por día

Prepara nueva edición de la Fonda Doña Flor: revisa los precios de las entradas y artistas por día. Foto referencial Zúmbale Primo

La Florida prepara una nueva edición de la tradicional Fonda Doña Flor, que este año celebra su novena versión junto a una jornada que se extenderá durante cuatro días.

Se invita a la comunidad entre el 18 y el 21 de septiembre al Estadio de la Contraloría Andes en Enrique Olivares #857, donde habrá una selección de música en vivo que combinará el género tropical, romántico y urbano.

Algunos de los invitados confirmados que estarán en la celebración de Fiestas Patrias serán Zúmbale Primo, Myriam Hernández, Amar Azul, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, Noche de Brujas y Pablo Chill-E.

Venta de entradas para la Fonda Doña Flor

La venta de entradas para la Fonda Doña Flor se encuentra disponible en Passline, con valores desde $10.000 para niños y adultos mayores y desde $20.000 para adultos, con promociones al adquirir boletos para dos o más personas.

La parrilla de invitados ya se encuentra disponible, donde se presentarán los siguientes artistas:

Jueves 18 de septiembre

El Mundo de Christell

Grupo Karicia

Alanys Lagos

Amar Azul

Lucky Brown

Agrupación Marilyn

Viernes 19 de septiembre

Mi Perro Chocolo

Los Rancheros de Río Maule

Rombai

Roy Nene Malo

Bayron Fire

Zúmbale Primo

Sábado 20 de septiembre

Cantando Aprendo a Hablar

La Zaga

Myriam Hernández

DJ Méndez

Julianno Sosa

Los Pibes Chorros

Domingo 21 de septiembre