Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Valparaiso, 12 de junio 2025 Marejadas en el sector de Caleta Portales durante sistema frontal que afecta la zona central Sebastian Cisternas/Aton Chile

En la tarde del sábado, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de vientos fuertes y marejadas en gran parte del litoral norte y centro de Chile.

En concreto, el aviso meteorológico abarca desde la Región de Antofagasta, específicamente la comuna de Taltal, hasta Constitución en la Región del Maule y las citadas condiciones se presentarán entre el mediodía de este domingo y las 22.00 horas del martes 7 de octubre.

La condición sinóptica, en tanto, corresponde a un margen anticiclónico.

Domingo 5 de octubre

Taltal a Tongoy: viento s/sw 25/35 kt, rachas 45 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0) como mar de fondo surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero

Tongoy a Los Vilos: viento s/sw 25/35 KT, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero

Los Vilos a Constitución: viento s/sw 12/20 kt aumentando 16:00 hora local 20/30 kt ocasional 35 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, rizada a marejadilla en bahías con rompiente en borde costero.

Lunes 6 de octubre

Taltal a Tongoy: viento s/sw 25/35 kt ocasional 40 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 m) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero

Tongoy a Los Vilos: viento s/sw 25/35 kt ocasional 40 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero

Los Vilos a Constitución: viento s/sw 25/35 kt ocasional 40 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero.

Martes 7 de octubre