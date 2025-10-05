Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución
El fenómeno se extenderá desde el mediodía de este domingo hasta las 22.00 horas del martes.
En la tarde del sábado, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de vientos fuertes y marejadas en gran parte del litoral norte y centro de Chile.
En concreto, el aviso meteorológico abarca desde la Región de Antofagasta, específicamente la comuna de Taltal, hasta Constitución en la Región del Maule y las citadas condiciones se presentarán entre el mediodía de este domingo y las 22.00 horas del martes 7 de octubre.
La condición sinóptica, en tanto, corresponde a un margen anticiclónico.
Domingo 5 de octubre
- Taltal a Tongoy: viento s/sw 25/35 kt, rachas 45 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0) como mar de fondo surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero
- Tongoy a Los Vilos: viento s/sw 25/35 KT, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero
- Los Vilos a Constitución: viento s/sw 12/20 kt aumentando 16:00 hora local 20/30 kt ocasional 35 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, rizada a marejadilla en bahías con rompiente en borde costero.
Lunes 6 de octubre
- Taltal a Tongoy: viento s/sw 25/35 kt ocasional 40 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 m) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero
- Tongoy a Los Vilos: viento s/sw 25/35 kt ocasional 40 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero
- Los Vilos a Constitución: viento s/sw 25/35 kt ocasional 40 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero.
Martes 7 de octubre
- Tongoy a Los Vilos: viento s/sw 25/35 kt ocasional 40 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surweste en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero
- Los Vilos a Constitución: viento s/sw 25/35 kt, mar marejada a gruesa (2.0/3.0 M) como mar de fondo del surwesre en área oceánica, marejadilla en bahías con rompiente en borde costero.
