¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas. De aquí a los comicios del próximo domingo 14, estaremos haciendo una versión “Segunda vuelta presidencial”, rescatando sus inquietudes.

Pregunta: ¿Qué proponen para que los chilenos podamos llegar a fin de mes sin tener que endeudarnos?

Participa el suscriptor: Heidi Guzmán

Jeannette Jara: propuestas de alivio directo y aumento de ingresos

Su plan combina medidas de alivio directo al bolsillo, el aumento de los ingresos familiares a través de un salario vital y una estricta regulación para combatir abusos económicos que encarecen el costo de la vida. Sus propuestas, argumenta, buscan asegurar que el crecimiento económico se traduzca en una mejora tangible en la calidad de vida de la ciudadanía, permitiéndoles cubrir sus necesidades básicas sin recurrir al crédito.

Ingreso vital: propone avanzar hacia un ingreso vital de $750.000 mensuales , el cual se alcanzaría gradualmente durante su gobierno mediante una combinación de aumento del ingreso mínimo, subsidios a PYMEs y una transferencia directa a los trabajadores. El objetivo fundamental de esta medida, mencionada en los debates de ARCHI y ANATEL, es permitir que las familias “logren llegar a fin de mes”. Este ingreso busca establecer un piso que garantice la cobertura de los gastos esenciales, actuando como una red de seguridad económica para los trabajadores y sus hogares.

Regulación de la UF: propone restringir el cobro en UF en los contratos de salud, educación y arriendo de inmuebles , así como en otros servicios no financieros, para proteger los ingresos de las personas de reajustes mensuales.

Medicamentos y salud: acoge la propuesta de devolver el IVA de los medicamentos . Además propone un Sistema nacional de distribución inteligente de medicamentos para entregar gratuitamente a domicilio fármacos a enfermos crónicos de Fonasa y personas mayores de 65 años, evitando así que las personas tengan que suspender tratamientos por falta de dinero.

Costo de la electricidad: Para disminuir el costo de vida, su programa de gobierno “Un Chile que Cumple” contempla en su Medida 94 un Consumo Eléctrico Vital (CEV) . Esta iniciativa busca reducir en un 20% las tarifas eléctricas de los hogares para el consumo esencial de 85 kWh mensuales, respetando los contratos vigentes. asegurando que el acceso a la energía no represente una carga desproporcionada en el presupuesto familiar.

Alivio a deudores (PYMEs e individual): Jara sostiene que al regular la concentración económica y fomentar la competencia, se ampliará el mercado para las PYMES, permitiéndoles aumentar sus ingresos y, en consecuencia, mejorar las remuneraciones de sus trabajadores, contribuyendo a un alza general de los salarios. Anunció el programa “Alivio al bolsillo” para que las PYMEs se pongan al día con una reducción del monto de las cuotas y una tasa de interés garantizada por el Estado. También incluiría apoyo estatal para personas con gastos por fuerza mayor.

Deuda estudiantil: Propone un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior que ampliaría a $750.000 el límite de ingreso excluido de pago para los deudores y futuros estudiantes.

Combate a los abusos económicos: Jara propone una ofensiva contra la colusión y los “delitos de cuello y corbata”. Según su programa de gobierno, estas prácticas han encarecido artificialmente el precio de productos de primera necesidad, como farmacéuticos y alimentos, afectando directamente a los consumidores. Para ello, plantea fortalecer las atribuciones y recursos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), con el fin de perseguir y sancionar con mayor eficacia estos abusos.

José Antonio Kast: foco en crecimiento económico y eficiencia Estatal

La estrategia del candidato José Antonio Kast para aliviar el endeudamiento se basa en un modelo indirecto, cuyo pilar fundamental es la reactivación del crecimiento económico. Su tesis sostiene que la mejor política social es la generación de más y mejores empleos, lo cual se lograría a través de un entorno favorable a la inversión, mayor seguridad y una profunda reforma a la eficiencia del gasto público. Este enfoque busca mejorar los ingresos familiares como consecuencia natural de una economía robusta y un Estado austero y focalizado.

Las propuestas de Kast se enfocan en estimular la economía para aumentar los salarios, reducir las obligaciones tributarias y castigar la ilegalidad financiera:

1. Eliminación de contribuciones: propone eliminar progresivamente las contribuciones a la primera vivienda con el objetivo de dejar exento su pago. Esta medida se iniciaría con las personas mayores.

2. Crecimiento y empleo: la tesis fundamental de Kast postula que la solución al endeudamiento no reside en subsidios directos, sino en la creación de “más y mejor empleo de calidad”, como declara su programa de gobierno y reiteró en el debate ANATEL. Según su plan, esto se alcanzaría fomentando la inversión privada mediante el restablecimiento de la seguridad y la eliminación de trabas regulatorias que, a su juicio, desincentivan el desarrollo de nuevos proyectos y la contratación de personal.