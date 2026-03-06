SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Aguas de Oro. Foto: Mega

    A diario la empresa Kantar Ibope Media elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del jueves 5 de marzo de 2026

    Estos son los programas más vistos el jueves 5 de marzo, según el rating de televisión abierta elaborado por Kantar Ibope Media.

    1. Aguas de Oro
    2. Reunión de Superados
    3. El Jardín de Olivia
    4. Fiebre de Baile
    5. Meganoticias Prime
    6. Teletrece
    7. Corazón Negro
    8. CHV Noticias Central
    9. El Jardín de Olivia (Resumen)
    10. Mundos Opuestos
    Rating 5 de marzo. Foto: Kantar Ibope Media

    De acuerdo a Kantar Ibope Media, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar Ibope Media en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Lee también:

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    Ministro Gajardo emplaza a Kast a explicar a las víctimas por qué condenados podrían cumplir penas en sus domicilios

    Insulza (PS) por quiebre Boric-Kast: “Probablemente el activismo del gobierno en el último periodo molestó a quienes asumirán”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    4.
    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    5.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 6 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero
    Negocios

    El buen arranque de año del mercado automotor: más de 190 mil autos usados vendidos a febrero

    “Entregamos el país en una situación mucho mejor”: la reflexión de Grau tras el IPC, ad portas del cambio de mando

    Precios del petróleo vuelven a dispararse y Qatar advierte sobre posible detención de los envíos en “cuestión de días”

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo
    Tendencias

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Las localidades de Chile que rompieron récords históricos de calor extremo en febrero de 2026

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”
    El Deportivo

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    Crisis en Argentina: River Plate le declara la guerra a Chiqui Tapia y abandona el Comité Ejecutivo de la AFA

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana