Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad. Foto referencial de archivo Walmart Chile

Se acerca la Navidad y, ante los cambios que se aplican en el comercio, se informó sobre el horario especial que tendrán los supermercados Lider.

Lo anterior se enmarca en el aumento de clientes que concurren a realizar sus últimas compras antes de los festejos, quienes deben considerar un cierre anticipado para la jornada del miércoles 24 de diciembre.

Cabe recordar que para este año el feriado irrenunciable cae el jueves 25 de diciembre, día en que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con contadas excepciones.

Horario de supermercados Lider

A través de redes sociales, la cadena confirmó cómo será el funcionamiento de sus locales previo a la Navidad.

El miércoles 24 de diciembre estará abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express

El jueves 25 de diciembre estará cerrado

El viernes 26 de diciembre volverá a abrir sus puertas

Cómo funciona el comercio por Navidad

Actualmente el comercio puede funcionar bajo horarios especiales de atención con motivo de la Navidad, tal como indicó recientemente la Dirección del Trabajo.

El organismo también señaló que los trabajadores no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas del día 24 de diciembre, misma situación que se repetirá en la víspera del Año Nuevo.

En tanto, durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos.