Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad
La cadena indicó cuál será el funcionamiento de los próximos días en sus locales convencionales y Express.
Se acerca la Navidad y, ante los cambios que se aplican en el comercio, se informó sobre el horario especial que tendrán los supermercados Lider.
Lo anterior se enmarca en el aumento de clientes que concurren a realizar sus últimas compras antes de los festejos, quienes deben considerar un cierre anticipado para la jornada del miércoles 24 de diciembre.
Cabe recordar que para este año el feriado irrenunciable cae el jueves 25 de diciembre, día en que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con contadas excepciones.
Horario de supermercados Lider
A través de redes sociales, la cadena confirmó cómo será el funcionamiento de sus locales previo a la Navidad.
- El miércoles 24 de diciembre estará abierto hasta las 18:00 horas en Lider y hasta las 18:30 horas en Express
- El jueves 25 de diciembre estará cerrado
- El viernes 26 de diciembre volverá a abrir sus puertas
Cómo funciona el comercio por Navidad
Actualmente el comercio puede funcionar bajo horarios especiales de atención con motivo de la Navidad, tal como indicó recientemente la Dirección del Trabajo.
El organismo también señaló que los trabajadores no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas del día 24 de diciembre, misma situación que se repetirá en la víspera del Año Nuevo.
En tanto, durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo podrán funcionar los siguientes establecimientos.
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
- Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos y otros lugares de juego autorizados
- Bencineras
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
- Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
- Locales atendidos por su propio dueño
Lo Último
Lo más leído
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.