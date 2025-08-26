Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados. Foto referencial de archivo

Queda poco para las Fiestas Patrias, donde uno de los esperados beneficios que se facilitan durante el mes patrio corresponde al Aguinaldo para los pensionados.

Dicho grupo de la población recibirá un monto extra en septiembre, dirigido a complementar los gastos propios de las celebraciones. Revisa a continuación el detalle del pago.

Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga. Foto referencial de archivo.

Aguinaldo para pensionados

El Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados de este año entrega $25.280 , dinero que se facilitará junto a la pensión de septiembre.

Además, dicho monto se incrementa en $12.969 por cada persona que se tenga acreditada como carga familiar.

Así fue comunicado desde el Instituto de Previsión Social (IPS), que señala que pueden recibir el aporte las personas que estén en alguna de las siguientes situaciones al 31 de agosto: