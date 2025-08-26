Revisa el monto del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y cuándo se paga
El beneficio se entregará próximamente a las personas que cumplan con los requisitos detallados por el Instituto de Previsión Social.
Queda poco para las Fiestas Patrias, donde uno de los esperados beneficios que se facilitan durante el mes patrio corresponde al Aguinaldo para los pensionados.
Dicho grupo de la población recibirá un monto extra en septiembre, dirigido a complementar los gastos propios de las celebraciones. Revisa a continuación el detalle del pago.
Aguinaldo para pensionados
El Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados de este año entrega $25.280, dinero que se facilitará junto a la pensión de septiembre.
Además, dicho monto se incrementa en $12.969 por cada persona que se tenga acreditada como carga familiar.
Así fue comunicado desde el Instituto de Previsión Social (IPS), que señala que pueden recibir el aporte las personas que estén en alguna de las siguientes situaciones al 31 de agosto:
- Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
- Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).
- Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos.
- Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores.
- Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
- Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).
- Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.
- Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.
