    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    El beneficio asigna un monto al grupo por la cantidad de cargas familiares, tanto en su modalidad tradicional como en su variante automática.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Revisa cuándo vence el Subsidio Familiar. Foto referencial.

    Uno de los beneficios que se paga mensualmente es el Subsidio Familiar, que cuenta con su modalidad tradicional que requiere una solicitud, además de su entrega que no necesita de trámites al cumplir con determinadas condiciones, llamada Subsidio Familiar Automático.

    Ambos programas entregan actualmente a los grupos un monto de $22.007 por cada carga familiar acreditada y una cifra de $44.014 si esta se trata de una persona con discapacidad.

    Cada beneficio cuenta con una plataforma que permite revisar el pago correspondiente a este mes, su forma de entrega y la cifra asignada al según las cargas familiares. Revisa a continuación el detalle.

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Subsidio Familiar

    El pago mensual del Subsidio Familiar se puede consultar en la plataforma de ChileAtiende, ingresando el RUN, donde también se dispone de los datos de otros programas distribuidos por el Instituto de Previsión Social asignados a la persona.

    Este apoyo económico debe ser solicitado en la respectiva municipalidad y requiere que la personas que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y que no tengan previsión social.

    Los beneficiarios pueden ser madres, padres, guardadores de niños, niñas o adolescentes y personas que tengan a su cargo a personas con discapacidad de cualquier edad.

    Subsidio Familiar Automático

    Del programa mencionado anteriormente se deriva el llamado Subsidio Familiar Automático, que se facilita sin necesidad de realizar trámites si el grupo familiar cumple con dos condiciones: pertenecer al 40% de menores ingresos de la población según el RSH y tener a un integrante menor de edad.

    Para revisar el depósito del beneficio se debe consultar la página sufautomatico.gob.cl, ingresando el RUN y fecha de nacimiento del menor causante del aporte.

    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio FamiliarBono FamiliarSubsidio Familiar AutomáticoRevisar con el RUTMontoBeneficiarios

