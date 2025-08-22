Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes. Foto: www.cultura.gob.cl.

Para este fin de semana se preparan una serie de panoramas culturales ideales para toda la familia, de la mano del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes.

La cuarta versión del encuentro se realiza durante el sábado, 23 de agosto de 2025 , con una invitación para que los menores visiten los establecimientos que abrirán sus puestas desde Arica a Magallanes.

Las actividades se realizarán de forma gratuita y reúnen muestras, visitas guiadas, talles, recorridos y presentaciones organizadas desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto a instituciones públicas y privadas.

Actividades del Día de los Patrimonios

Las actividades gratuitas que se desarrollarán durante este sábado a nivel nacional por el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes se pueden revisar en la web diadelospatrimonios.cl.

Dentro de la plataforma se permite filtrar por rango etario, región y horario, entre otras variables, para encontrar las invitaciones que sean de interés.

Desde el Ministerio se destacan las siguientes actividades a nivel nacional: