Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes
La invitación es para disfrutar de actividades como visitas guiadas y talleres durante este sábado 23 de agosto.
Para este fin de semana se preparan una serie de panoramas culturales ideales para toda la familia, de la mano del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes.
La cuarta versión del encuentro se realiza durante el sábado, 23 de agosto de 2025, con una invitación para que los menores visiten los establecimientos que abrirán sus puestas desde Arica a Magallanes.
Las actividades se realizarán de forma gratuita y reúnen muestras, visitas guiadas, talles, recorridos y presentaciones organizadas desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto a instituciones públicas y privadas.
Actividades del Día de los Patrimonios
Las actividades gratuitas que se desarrollarán durante este sábado a nivel nacional por el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes se pueden revisar en la web diadelospatrimonios.cl.
Dentro de la plataforma se permite filtrar por rango etario, región y horario, entre otras variables, para encontrar las invitaciones que sean de interés.
Desde el Ministerio se destacan las siguientes actividades a nivel nacional:
- Arica: Día de los Patrimonios para Niños, Niñas y Adolescentes en la Casa del Tumbe, de 10:00 a 14:00 horas
- Iquique: Aprende buscando el patrimonio histórico en el Museo Naval y Marítimo de Iquique, de 10:00 a 16:00 horas
- Antofagasta: Exposición Internacional de la BIENAL SACO 1.2 en el Muelle Histórico Melbourne Clark de 10:00 a 18:00 horas
- La Serena: Desafío Bomberos Kids en Museo Quinta Compañía de Bomberos de La Serena, desde las 16:00 a las 17:00 horas
- Santiago: ¡Juntémonos a cantar!, en Plaza de la Cultura, desde las 16:00 horas
- Santiago: Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes en la Cámara de Diputadas y Diputados en el Palacio del Congreso Nacional Sede Santiago, de 10:00 a 14:00 horas
- Ñuñoa: Taller de la Memoria con Mono González en Sitios de Memoria Estadio Nacional, de 10:30 a 13:00 horas
- San Fernando: Circo patrimonial en Casa Fundacional Museo Lircunlauta, de 10:30 a 12:30 horas
- Talca: Taller experimental “Construir con tierra” en #1 Sur 1026, de 16:00 a 17:00 horas
- Valdivia: ¡Vamos de Paseo!: Pasaporte Patrimonial en Glorieta Plaza de la República Valdivia, de 11:00 a 14:00 horas
- Guaitecas: Buscando el Tesoro de las Guaitecas en Plaza Melinka, de 15:00 a 17:00 horas
- Punta Arenas: Zona de juegos: Luche Patrimonial en Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1388, de 10.30 a 15:30 horas.
