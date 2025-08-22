SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

La invitación es para disfrutar de actividades como visitas guiadas y talleres durante este sábado 23 de agosto.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes. Foto: www.cultura.gob.cl.

Para este fin de semana se preparan una serie de panoramas culturales ideales para toda la familia, de la mano del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes.

La cuarta versión del encuentro se realiza durante el sábado, 23 de agosto de 2025, con una invitación para que los menores visiten los establecimientos que abrirán sus puestas desde Arica a Magallanes.

Las actividades se realizarán de forma gratuita y reúnen muestras, visitas guiadas, talles, recorridos y presentaciones organizadas desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en conjunto a instituciones públicas y privadas.

Actividades del Día de los Patrimonios

Las actividades gratuitas que se desarrollarán durante este sábado a nivel nacional por el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes se pueden revisar en la web diadelospatrimonios.cl.

Dentro de la plataforma se permite filtrar por rango etario, región y horario, entre otras variables, para encontrar las invitaciones que sean de interés.

Desde el Ministerio se destacan las siguientes actividades a nivel nacional:

  • Arica: Día de los Patrimonios para Niños, Niñas y Adolescentes en la Casa del Tumbe, de 10:00 a 14:00 horas
  • Iquique: Aprende buscando el patrimonio histórico en el Museo Naval y Marítimo de Iquique, de 10:00 a 16:00 horas
  • Antofagasta: Exposición Internacional de la BIENAL SACO 1.2 en el Muelle Histórico Melbourne Clark de 10:00 a 18:00 horas
  • La Serena: Desafío Bomberos Kids en Museo Quinta Compañía de Bomberos de La Serena, desde las 16:00 a las 17:00 horas
  • Santiago: ¡Juntémonos a cantar!, en Plaza de la Cultura, desde las 16:00 horas
  • Santiago: Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes en la Cámara de Diputadas y Diputados en el Palacio del Congreso Nacional Sede Santiago, de 10:00 a 14:00 horas
  • Ñuñoa: Taller de la Memoria con Mono González en Sitios de Memoria Estadio Nacional, de 10:30 a 13:00 horas
  • San Fernando: Circo patrimonial en Casa Fundacional Museo Lircunlauta, de 10:30 a 12:30 horas
  • Talca: Taller experimental “Construir con tierra” en #1 Sur 1026, de 16:00 a 17:00 horas
  • Valdivia: ¡Vamos de Paseo!: Pasaporte Patrimonial en Glorieta Plaza de la República Valdivia, de 11:00 a 14:00 horas
  • Guaitecas: Buscando el Tesoro de las Guaitecas en Plaza Melinka, de 15:00 a 17:00 horas
  • Punta Arenas: Zona de juegos: Luche Patrimonial en Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1388, de 10.30 a 15:30 horas.
Más sobre:PanoramasCulturaDía de los PatrimoniosDía del patrimonioDía del patrimonio niñosDía del patrimonio niños y adolescentesActividadesSábado23 de agosto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

3.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”
Chile

Exministro Valenzuela dice que su salida del gabinete tiene “cierta racionalidad política” y afirma que posibilidad de lista única era “un espejismo”

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores
Negocios

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”
El Deportivo

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad
Mundo

Tras Washington DC: Trump apunta a Chicago como próximo objetivo en su campaña de seguridad

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo