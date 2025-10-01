Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café. Foto referencial

Durante este miércoles llega una nueva jornada dedicada a una querida preparación, con el Día Internacional del Café, que invita a compartir la tradicional bebida durante hoy.

Con motivo de esta celebración, algunas tiendas han dado a conocer las promociones especiales que se encuentran vigentes. Revisa a continuación los detalles.

Starbucks

La cadena celebra la semana del café y este miércoles corresponde el Americano tamaño Alto a $2.400.

Además, los miembros Rewards pueden recibir una bebida Espresso o Brewed tamaño Grande de regalo por la compra de un vaso reutilizable.

Dunkin’ Donuts

Todos los locales del país cuentan con el café a 50% de descuento.

La promoción es válida solo para compras presenciales, no es acumulable y no aplica a café de libra, box O’ Joe y combos.

Krispy Kreme

La marca celebra el Día del Café con un Americano S caliente o frío más una doughnut Basic de regalo por persona.

La promoción se encuentra disponible en todas las sucursales, hasta agotar stock.

Marley Coffe

La marca se suma a la celebración con un Marley Mug Amarillo de regalo por compras sobre $25.000 en su página web mediante el cupón Día del café, válido hasta las 11:00 horas del 2 de octubre.