Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en Santiago por el Día Nacional Sin Auto

Revisa los desvíos de tránsito anunciados para este viernes en la DM por el Día Nacional Sin Auto. Foto referencial de archivo

Durante este viernes se conmemora el Día Nacional Sin Auto, jornada en la que algunas calles del centro de Santiago cuentan con desvíos de tránsito, debido a que se destinan exclusivamente al tránsito de peatones.

La jornada busca fomentar la movilidad mediante el uso de la bicicleta, la caminata o el transporte público, en búsqueda de una ciudad más amigable.

Desvíos de tránsito este viernes

Este viernes 26 de septiembre se desviará el tránsito entre 00:01 y 17:00 horas en las siguientes calles:

Agustinas, entre San Antonio y Amunátegui.

Matías Cousiño, entre Moneda y Agustinas.

Pasaje Ramón Nieto entre Matías Cousiño y Paseo Estado.

Morandé, entre Alameda y Santo Domingo.

Así lo dio a conocer Transporteinforma de la Región Metropolitana, donde se señala que en el horario mencionado no podrán circular vehículos motorizados y se llama a preferir vías alternativas.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, invitó a sumarse a la iniciativa durante este viernes “a pesar que la movilidad puede ser un poco distinta, a dejar el automóvil en casa y usar la bicicleta, la caminata, el transporte público o incluso a compartir el automóvil de modo de poder hacer que las ciudades sean más sustentables, menos demora, menos congestión, menos siniestros viales, menos ruido”.

Junto con lo anterior, también se anunció la venta de una tarjeta bip! conmemorativa del Día Nacional Sin Auto, que se encuentra disponible en las estaciones Moneda, Santa Lucía, Baquedano, Toabalaba y Plaza de Armas.