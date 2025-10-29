Revisa los resultados de listas de espera de la Admisión Escolar 2026
En las próximas horas se permite verificar la información que indica si corrió la lista o se mantiene el resultado.
A partir de este miércoles se encuentran disponibles los resultados de listas de espera correspondientes al Sistema de Admisión Escolar 2026.
La información está dirigida a aquellas postulaciones que aceptaron su asignación y activaron dicha modalidad, por lo que se indica si corrió la lista o se mantiene el resultado.
Resultado de lista de espera de la Admisión Escolar
Los resultados de lista de espera se pueden revisar en la página sistemadeadmisionescolar.cl hasta las 14:00 horas del jueves 30 de octubre.
La plataforma informará si en el colegio de interés corrió la lista y los pasos a seguir.
Por el contrario, si no se asignó ningún establecimiento se deberá volver a postular en el periodo complementario desde el 12 al 19 de noviembre.
Para el proceso de cara al próximo año, los apoderados deberán mantenerse al tanto de las siguientes fechas clave:
- 12 al 19 de noviembre: periodo complementario de postulación.
- 2 de diciembre: resultados del periodo complementario.
- 9 al 23 de diciembre: matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos.
- 9 al 30 de diciembre: matrículas en establecimientos de Aysén y Magallanes.
