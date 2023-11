Se transmitirá en vivo: ¿Dónde y cómo comprar entradas para ver el último concierto de Daddy Yankee?

Daddy Yankee se presentó en Chile en septiembre del año pasado con su gira de despedida llamada La Última Vuelta World Tour.

No obstante, el cantante ha hecho otras presentaciones desde entonces y, actualmente, está realizando una serie de conciertos a los cuales denominó La Meta.

Sin embargo, durante esta semana, el reggaetonero llevará a cabo el último de sus shows, el cual será diferente a los demás, ya que será transmitido en vivo a nivel mundial.

¿Cuándo y a qué hora ver en vivo el concierto de despedida de Daddy Yankee?

El concierto de despedida de Daddy Yankee se realizará este domingo 3 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico y será emitido a las 22:30 horas en Chile, según lo indicado por la página del cantante.

No obstante, esta transmisión no será gratis, ya que quienes quieran ver el espectáculo, tendrán que pagar $17.407 aproximadamente, ya que este valor no incluye los impuestos ni el cargo por servicio.

¿Cómo comprar entradas?

Las personas que quieran comprar entradas para la transmisión en vivo del concierto de despedida de Daddy Yankee, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial del artista y su gira

Hacer clic en la opción “ Ver ítem ”.

Posteriormente, señalar la opción “ Añadir al carro ”.

Hacer clic en “ Checkout ” .

Ingresar el correo electrónico personal o entrar con la cuenta de Google.

Completar la información solicitada.

Crear un usuario y contraseña.

, Google Pay o Paypal. Seleccionar un método de pago, el cual puede ser tarjeta de crédito

Realizar la transacción.

Página Daddy Yankee.

Una vez finalizado este proceso, la persona recibirá su entrada con la que tendrá acceso a la transmisión en vivo del último concierto de Daddy Yankee de La Meta este domingo 3 de diciembre.

No obstante, además de lo anterior, el sitio del artista informa que, con el boleto comprado, el usuario también podrá ver nuevamente el espectáculo de forma virtual, aunque solamente por un plazo de 48 horas después de finalizar el espectáculo.