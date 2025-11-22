SEC informa más 45 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región de O’Higgins

Más de 45 mil clientes sin luz en la Región de O’Higgins se registró esta tarde, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Según el sitio web oficial de la SEC, hacia alrededor de las 13.40 horas de este sábado, la mencionada región registró un total de 45.298 clientes sin suministro eléctrico.

En ese sentido, los sectores más afectados por el problema son: Santa Cruz (19.301 clientes afectados), Palmilla (5.533), Chépica (4.429), Marchihue (3423), Malloa (518), Quinta de Tilcoco (356) y La Estrella (1361).

Hasta el momento, desde la empresa encargada, CGE, han señalado a través de su cuenta de X, que en algunas de estas comunas el problema se debe a raíz de una “falla en las instalaciones de transmisión” y que se está trabajando en su reposición.

NOTICIA EN DESARROLLO...