Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

La próxima semana se habilitará el segundo proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS, que permitirá solicitar beneficios estudiantiles para el año 2026.

La etapa se habilitará en el sitio fuas.cl a partir del jueves 12 de febrero y se mantendrá activa hasta el 12 de marzo.

Se trata de una nueva oportunidad para que los estudiantes postulen a coberturas de arancel para la educación superior, como becas o la gratuidad.

Este segundo proceso estará dirigido a personas que estén en las siguientes situaciones:

Para quienes deseen ingresar a la educación superior en 2026

Quienes cursan una carrera sin beneficios o cuenta con uno, pero se desean optar a otro con mayor cobertura

Quienes no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro para cubrir el resto de la carrera

Para preparar la postulación, desde la Subsecretaría de Educación Superior se sugiere verificar la información familiar como los ingresos de los integrantes en 2024 y 2025; además de los datos del Registro Social de Hogares; y también tener a mano el correo y contraseña de la plataforma.

Por el contrario, no será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.

Tampoco se deberá realizar ningún trámite en la segunda etapa si ya se solicitaron beneficios en el primer proceso, que estuvo abierto durante octubre y noviembre pasado.

Para postular a beneficios para 2026 completa el #FUAS con la información de tu grupo familiar. No es necesario cargar ningún documento adicional.

Fechas de la segunda postulación al FUAS

En resumen, el calendario del FUAS considera las siguientes fechas clave para el segundo periodo de postulaciones:

Postulación entre el 12 de febrero y el 12 de marzo

Información de nivel socioeconómico el 16 de abril

Resultados de asignación el 27 de mayo

