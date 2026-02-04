Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?
Próximamente se habilitará un nuevo periodo para asignar becas o gratuidad como financiamiento a la educación superior.
La próxima semana se habilitará el segundo proceso de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS, que permitirá solicitar beneficios estudiantiles para el año 2026.
La etapa se habilitará en el sitio fuas.cl a partir del jueves 12 de febrero y se mantendrá activa hasta el 12 de marzo.
Se trata de una nueva oportunidad para que los estudiantes postulen a coberturas de arancel para la educación superior, como becas o la gratuidad.
Este segundo proceso estará dirigido a personas que estén en las siguientes situaciones:
- Para quienes deseen ingresar a la educación superior en 2026
- Quienes cursan una carrera sin beneficios o cuenta con uno, pero se desean optar a otro con mayor cobertura
- Quienes no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro para cubrir el resto de la carrera
Para preparar la postulación, desde la Subsecretaría de Educación Superior se sugiere verificar la información familiar como los ingresos de los integrantes en 2024 y 2025; además de los datos del Registro Social de Hogares; y también tener a mano el correo y contraseña de la plataforma.
Por el contrario, no será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.
Tampoco se deberá realizar ningún trámite en la segunda etapa si ya se solicitaron beneficios en el primer proceso, que estuvo abierto durante octubre y noviembre pasado.
Fechas de la segunda postulación al FUAS
En resumen, el calendario del FUAS considera las siguientes fechas clave para el segundo periodo de postulaciones:
- Postulación entre el 12 de febrero y el 12 de marzo
- Información de nivel socioeconómico el 16 de abril
- Resultados de asignación el 27 de mayo
Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.