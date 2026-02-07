SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran activos diversos alertamientos para la Región de Antofagasta. Entre ellos, el Aviso A50-3 por probables tormentas eléctricas en sectores de precordillera, precordillera salar y cordillera, principalmente durante la tarde y noche, con precipitaciones aisladas, vigente entre el 6 y el 11 de febrero.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas, altas temperaturas y riesgo de remociones en masa en Antofagasta Tendencias / La Tercera

    La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la alerta temprana preventiva por evento meteorológico para la Provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, Taltal y María Elena, medida que se mantiene vigente desde el 3 de febrero y que se extenderá mientras las condiciones lo ameriten.

    Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran activos diversos alertamientos para la Región de Antofagasta. Entre ellos, el Aviso A50-3 por probables tormentas eléctricas en sectores de precordillera, precordillera salar y cordillera, principalmente durante la tarde y noche, con precipitaciones aisladas, vigente entre el 6 y el 11 de febrero.

    A esto se suma el Aviso A55 por altas temperaturas en pampa, precordillera y precordillera salar, vigente entre el 5 y el 7 de febrero, y el Aviso A56 por precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en precordillera, precordillera salar y cordillera, que regirá entre el 7 y el 8 de febrero.

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas, altas temperaturas y riesgo de remociones en masa en Antofagasta DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En paralelo, la DMC canceló la Alerta Meteorológica AA32/2026, que advertía tormentas eléctricas en cordillera, debido al debilitamiento de las condiciones atmosféricas que las generaban.

    Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió que la probabilidad de remociones en masa —como flujos de detritos, aluviones, deslizamientos o caídas de rocas— es alta en la cordillera y moderada en la precordillera occidental y precordillera salar, lo que eleva el riesgo en zonas de alta pendiente y cursos de agua.

    Cierre de pasos fronterizos

    En materia de conectividad, la Unidad de Pasos Fronterizos informó el cierre de los complejos fronterizos Jama e Hito Cajón entre las 08:00 y las 20:00 horas del sábado 7 de febrero, además del cierre del complejo Ollagüe a contar de las 13:00 horas del mismo día, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas.

    Desde Senapred señalaron que la actualización de la alerta implica un reforzamiento del monitoreo y vigilancia de las condiciones de riesgo, así como la coordinación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para una eventual respuesta oportuna frente a emergencias.

    La autoridad reiteró el llamado a la población a informarse por canales oficiales, evitar zonas de riesgo durante precipitaciones y tormentas eléctricas, y seguir las instrucciones de las autoridades locales, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos donde el peligro de aluviones y deslizamientos se mantiene elevado.

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas, altas temperaturas y riesgo de remociones en masa en Antofagasta
    Más sobre:Tormenta EléctricaAntofagastaAlertaSenapredSinapredSernageominAltas Temperaturas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales

    Gobierno inicia entrega de Bonos de Recuperación a afectados por lluvias en la RM: más de 800 hogares beneficiados

    Lo más leído

    1.
    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    2.
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    3.
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming

    4.
    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”
    Chile

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis
    El Deportivo

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse
    Mundo

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra