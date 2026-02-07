Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la alerta temprana preventiva por evento meteorológico para la Provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, Taltal y María Elena, medida que se mantiene vigente desde el 3 de febrero y que se extenderá mientras las condiciones lo ameriten.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran activos diversos alertamientos para la Región de Antofagasta. Entre ellos, el Aviso A50-3 por probables tormentas eléctricas en sectores de precordillera, precordillera salar y cordillera, principalmente durante la tarde y noche, con precipitaciones aisladas, vigente entre el 6 y el 11 de febrero.

A esto se suma el Aviso A55 por altas temperaturas en pampa, precordillera y precordillera salar, vigente entre el 5 y el 7 de febrero, y el Aviso A56 por precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en precordillera, precordillera salar y cordillera, que regirá entre el 7 y el 8 de febrero.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En paralelo, la DMC canceló la Alerta Meteorológica AA32/2026, que advertía tormentas eléctricas en cordillera, debido al debilitamiento de las condiciones atmosféricas que las generaban.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió que la probabilidad de remociones en masa —como flujos de detritos, aluviones, deslizamientos o caídas de rocas— es alta en la cordillera y moderada en la precordillera occidental y precordillera salar, lo que eleva el riesgo en zonas de alta pendiente y cursos de agua.

Cierre de pasos fronterizos

En materia de conectividad, la Unidad de Pasos Fronterizos informó el cierre de los complejos fronterizos Jama e Hito Cajón entre las 08:00 y las 20:00 horas del sábado 7 de febrero, además del cierre del complejo Ollagüe a contar de las 13:00 horas del mismo día, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas.

Desde Senapred señalaron que la actualización de la alerta implica un reforzamiento del monitoreo y vigilancia de las condiciones de riesgo, así como la coordinación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para una eventual respuesta oportuna frente a emergencias.

La autoridad reiteró el llamado a la población a informarse por canales oficiales, evitar zonas de riesgo durante precipitaciones y tormentas eléctricas, y seguir las instrucciones de las autoridades locales, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos donde el peligro de aluviones y deslizamientos se mantiene elevado.