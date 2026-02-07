SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    ¿Una DANA chilena? El peligro de las lluvias cálidas en la zona central

    Tras inundaciones y precipitaciones en pleno verano, expertos advierten que gran parte del territorio enfrenta un clima cada vez más inestable, con calor, alta humedad y posibles fenómenos con consecuencias catastróficas.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    En Maipú, una lluvia extremadamente localizada fue suficiente para inundar barrios completos.

    Después de tormentas, inundaciones, remociones de tierra y humedades en alza, la sensación térmica de la última semana en la zona central del país dejó dudas y lecciones de cómo el clima podría estar cambiando para los próximos años. Si bien las olas de calor y las temperaturas extremas no se han ido, estas fluctuaciones, que incluyen precipitaciones cálidas y alzas en la humedad, muestran que el panorama climático está a punto de cambiar.

    La zona central de Chile está experimentando eventos que ya no se manifiestan solo en proyecciones de largo plazo, sino en eventos concretos que tensionan ciudades, infraestructura y sistemas de gestión del riesgo.

    A la sequía estructural que ha marcado la última década se suma ahora un fenómeno que puede ser contradictorio: lluvias intensas y concentradas en períodos cortos durante el verano, acompañadas de olas de calor cada vez más frecuentes. De hecho, Senapred declaró alerta amarilla para hoy en varias regiones por este motivo, considerando que hay comunas donde el calor podría alcanzar los 37° C.

    Los recientes episodios de precipitaciones en la Región Metropolitana, con inundaciones severas en Maipú, ilustran cómo el clima está cambiando no solo en promedio, sino también en su variabilidad y comportamiento extremo.

    Foto: ATON.

    Para la geóloga Francisca Roldán, académica de la UC del Norte, estos eventos están estrechamente ligados a una transformación de los patrones históricos que sustentaban los modelos de pronóstico. “Las estadísticas que hemos tenido históricamente quizás están cambiando un poco en la actualidad, y por lo tanto, los modelos predictivos que tenemos están cambiando las condiciones para preverlas con una precisión alta”, explica.

    En Chile central, el verano ha sido tradicionalmente sinónimo de estabilidad atmosférica, pero esa regla se está debilitando. Las llamadas bajas segregadas, también conocidas en Europa como DANA, están apareciendo con mayor frecuencia, generando tormentas convectivas de alta intensidad en cortos períodos de tiempo. Según Roldán, se trata de lluvias “bastante especiales”, asociadas a sistemas frontales cálidos y, eventualmente, a ríos atmosféricos, capaces de provocar colapsos rápidos en los sectores urbanos.

    “El problema es que los planes de aguas lluvia están preparados para lluvias menos intensas, pero más prolongadas”, advierte.

    Ese fue el escenario observado en Maipú, donde una precipitación extremadamente localizada fue suficiente para inundar barrios completos y dejar en evidencia debilidades estructurales acumuladas por décadas, con más de 1.100 hogares afectados.

    DANA: el peligroso fenómeno que afectó a España y que podría repetirse en Chile. Foto: AP.

    René Garreaud, subdirector del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), detalla que para que se produzcan estas tormentas se requieren dos ingredientes clave: humedad y ascenso del aire. “En este caso, el ascenso lo produjo la famosa baja segregada, y el otro elemento importante fue el contenido de vapor, que estuvo muy por encima de los valores típicos de verano”, señala. A diferencia de los sistemas frontales de invierno, estas tormentas se desarrollan en condiciones altamente inestables, con aire cálido en superficie y aire frío en altura, lo que potencia movimientos verticales violentos y precipitaciones intensas.

    El aumento de la temperatura es otro factor central. Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, subraya que el cambio climático tiene en la zona central un doble efecto estival: más calor y más días con bajas segregadas. “El cambio climático a nosotros nos roba precipitaciones en invierno, pero las precipitaciones en verano aumentan”, explica.

    Las lluvias estivales, aunque menos frecuentes, son mucho más peligrosas por su capacidad de generar aluviones, remociones en masa e inundaciones súbitas.

    Ciudades vulnerables

    El caso de Maipú es ilustrativo de cómo el cambio climático interactúa con problemas urbanos históricos. Un informe técnico de la municipalidad confirmó que las inundaciones que afectaron a miles de personas responden a una “deficiente o casi nula red de colectores de aguas lluvia”. La comuna, ubicada al poniente de la cuenca de Santiago, recibe cerca del 80% de las aguas lluvia provenientes de grandes cauces metropolitanos, sin contar con infraestructura suficiente para absorber esa carga hídrica.

    “La condición topográfica del sector poniente se vio desfavorecida, además, por la construcción de la Ruta 78, que actúa como un dique”, detalla el informe. Sectores como Pehuén, El Abrazo, Los Héroes y el entorno del Templo Votivo concentraron las mayores afectaciones. Más allá de un evento puntual, los especialistas coinciden en que el país enfrenta una creciente incertidumbre climática. Según Roldán, existe un rezago de Chile en prevención ante amenazas hidrometeorológicas. “Hemos avanzado mucho en sismos y volcanes, pero nos hemos quedado tremendamente atrás en inundaciones, aluviones y remociones en masa”, afirma.

    Por las intensas lluvias, se provocaron anegamientos de viviendas De la Villa Los Conquistadores en la comuna de Maipú. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El cambio climático en la zona central no solo redefine el régimen de lluvias. También tiene implicancias sanitarias. Luis Pizarro, director ejecutivo de la ONG DNDi, advierte que el aumento de la temperatura y la humedad crea condiciones favorables para insectos que transmiten enfermedades severas, como el mosquito Aedes aegypti que infecta dengue, encontrado hace unos días en el Aeropuerto de Santiago. “El riesgo de que haya contagios de dengue en Chile es real y es algo que va a ocurrir. La pregunta es cuándo”, señala.

    Los expertos coinciden en que estos fenómenos no son anomalías aisladas, sino señales consistentes de un clima en transición. La magnitud de sus impactos dependerá, en buena medida, de cuánto y cómo el país decida anticiparse: invirtiendo en ciencia y tecnología, actualizando su planificación urbana y abandonando, según advierte Roldán, una lógica reactiva que ya no es compatible con el clima del siglo XXI.

    Más sobre:Cambio climáticoLluviasTormentasOlas de calorSantiagoRegión MetropolitanaZikaZancudoDengueCalentamiento globalDanaInundacionesAluvionesTormentaRayosMaipú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Reseña de libros: Hanif Kureishi, Enrique Lihn y Agustina Bazterrica

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur
    Chile

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    ¿Una DANA chilena? El peligro de las lluvias cálidas en la zona central

    Chilenos poselecciones: polarizados y a favor de un líder fuerte

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger
    Negocios

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf
    El Deportivo

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy
    Cultura y entretención

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”
    Mundo

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”

    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia