Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Parinacota y la comuna de Camarones, en la Región de Arica y Parinacota, así como para la Provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, Taltal y María Elena, en la Región de Antofagasta.

La medida, coordinada con las respectivas Delegaciones Presidenciales Regionales, se mantiene vigente desde el 10 de enero en Arica y Parinacota y desde el 3 de febrero en Antofagasta, y continuará activa mientras las condiciones meteorológicas lo ameriten.

Pronóstico meteorológico

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevén probables tormentas eléctricas en sectores de precordillera, precordillera salar y cordillera entre el 8 y el 13 de febrero de 2026.

En la Región de Antofagasta, además, se pronostican precipitaciones con los siguientes montos estimados:

Domingo 8 de febrero

Precordillera occidental (Alto Loa): 2 a 4 mm Cordillera: 5 a 10 mm en el tramo norte y 1 a 5 mm en el tramo sur

Lunes 9 de febrero

Precordillera occidental (Alto Loa): 1 a 3 mm Cordillera: 1 a 5 mm

Martes 10 de febrero

Precordillera occidental (Alto Loa): 1 a 3 mm Cordillera: 1 a 5 mm



Asimismo, la isoterma 0°C se ubicará entre los 5.400 y 5.600 metros sobre el nivel del mar durante el periodo pronosticado.

Senapred señaló que la actualización de la alerta implica un reforzamiento de la vigilancia y monitoreo de las condiciones de riesgo, con el objetivo de activar oportunamente al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) frente a eventuales emergencias derivadas del evento meteorológico.