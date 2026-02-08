Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevén probables tormentas eléctricas en sectores de precordillera, precordillera salar y cordillera entre el 8 y el 13 de febrero de 2026.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Parinacota y la comuna de Camarones, en la Región de Arica y Parinacota, así como para la Provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda, Taltal y María Elena, en la Región de Antofagasta.
La medida, coordinada con las respectivas Delegaciones Presidenciales Regionales, se mantiene vigente desde el 10 de enero en Arica y Parinacota y desde el 3 de febrero en Antofagasta, y continuará activa mientras las condiciones meteorológicas lo ameriten.
Pronóstico meteorológico
En la Región de Antofagasta, además, se pronostican precipitaciones con los siguientes montos estimados:
- Domingo 8 de febrero
- Precordillera occidental (Alto Loa): 2 a 4 mm
- Cordillera: 5 a 10 mm en el tramo norte y 1 a 5 mm en el tramo sur
- Lunes 9 de febrero
- Precordillera occidental (Alto Loa): 1 a 3 mm
- Cordillera: 1 a 5 mm
- Martes 10 de febrero
- Precordillera occidental (Alto Loa): 1 a 3 mm
- Cordillera: 1 a 5 mm
Asimismo, la isoterma 0°C se ubicará entre los 5.400 y 5.600 metros sobre el nivel del mar durante el periodo pronosticado.
Senapred señaló que la actualización de la alerta implica un reforzamiento de la vigilancia y monitoreo de las condiciones de riesgo, con el objetivo de activar oportunamente al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) frente a eventuales emergencias derivadas del evento meteorológico.
