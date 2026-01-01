Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol
Personal de Conaf y Bomberos de la zona se han desplegado en el lugar para contener el fuego.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en Angol y en la comuna de Maule por incendio forestal.
Sobre el suceso en Angol la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que 0,01 hectáreas han sido afectadas por el siniestro, nombrado como San Juan 3.
El incendio sería en Trarulemu, en una zona residencial.
En el lugar se destinaron ocho brigadas de Conaf, tres técnicos y tres aeronaves.
Asimismo, en Maule, hay un incendio que ha afectado a 0,5 hectáreas, nombrado Los Patos, en el sector Loteo San Francisco.
En el lugar se encuentran las compañías de Bomberos de Maule, cinco brigadas de Conaf, un camión cisterna, una maquinaria pesada, un helicóptero, un técnico y dos aeronaves.
NOTICIA EN DESAROLLO...
