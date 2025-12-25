SUSCRÍBETE POR $1100
    Declaran alerta roja en Nueva Imperial y Bulnes por incendios forestales

    Las medidas se adoptaron a raíz de las evoluciones de siniestros en las zonas del centro-sur del país.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en las comunas de Nueva Imperial, en La Araucanía; y en Bulnes, Región de Ñuble.

    La primera alerta fue adoptada para la comuna de Nueva Imperial, debido a la evolución del siniestro “Peleco”, el cual se encuentra en combate y ha afectado al menos 39 hectáreas, de acuerdo a lo reportado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a las 17:44 horas.

    Por lo anterior, se ha requerido el despliegue del Cuerpo de Bomberos de Chol Chol y Nueva Imperial; once brigadas, un técnico, tres helicópteros, un avión de coordinación, un avión de observación, un avión cisterna, dos camiones cisterna, una maquinaria pesada y un puesto de mando de Conaf.

    Alerta roja en Bulnes

    Posteriormente, Senapred declaró alerta roja en Bulnes, Región de Ñuble, por un incipiente siniestro denominado “La Mavida”, el que también se mantiene en combate.

    Por la emergencia se han desplegado el Cuerpo de Bomberos de Bulnes, tres brigadas, dos aviones cisterna, un helicóptero de combate y una unidad de investigación de incendios de Conaf. Además, están en trayecto dos técnicos de Conaf y cinco brigadas más.

    Más sobre:Incendio forestalNueva ImperialLa AraucaníaConafAlerta rojaSenapred

