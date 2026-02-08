Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños

Senapred reporta sismo de mediana intensidad en el norte del país

Un sismo de mediana intensidad se registró la tarde de este domingo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, siendo percibido a las 13:25 horas, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,8 y se localizó a 56 kilómetros al noreste de Pica, en la región de Tarapacá.

Las intensidades en escala de Mercalli reportadas por Senapred fueron:

Región de Arica y Parinacota: Pocon Chile y Cuya (IV), San Miguel de Azapa y Arica (III).

Región de Tarapacá: Iquique (V).

Región de Antofagasta: Tocopilla (IV).

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, las autoridades se encuentran evaluando eventuales daños a personas, alteración de servicios básicos o afectación a infraestructura.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.