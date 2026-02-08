Sismo 5,8 se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami y Senapred monitorea daños
El movimiento telúrico se percibió a las 13:25 horas, iniciándose el monitoreo a través de la Red de Informantes Mercalli para evaluar su intensidad y posibles efectos.
Un sismo de mediana intensidad se registró la tarde de este domingo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, siendo percibido a las 13:25 horas, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,8 y se localizó a 56 kilómetros al noreste de Pica, en la región de Tarapacá.
Las intensidades en escala de Mercalli reportadas por Senapred fueron:
- Región de Arica y Parinacota: Pocon Chile y Cuya (IV), San Miguel de Azapa y Arica (III).
- Región de Tarapacá: Iquique (V).
- Región de Antofagasta: Tocopilla (IV).
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, las autoridades se encuentran evaluando eventuales daños a personas, alteración de servicios básicos o afectación a infraestructura.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
