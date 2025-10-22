Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) realizó un llamado a disfrutar de los últimos viajes del año que se encuentran disponibles mediante el programa Vacaciones Tercera Edad.

Se trata de una iniciativa que ofrece la oportunidad de conocer destinos nacionales a través de paquetes subsidiados a personas mayores de 60 años, jubilados, pensionados, montepiados o en situación de discapacidad, además de un acompañante mayor de edad.

Para la actual convocatoria se dio a conocer la campaña llamada Chita, qué lindo, para promocionar los 6.800 cupos que se encuentran disponibles en los últimos meses del año.

Los paquetes turísticos cuentan con un subsidio estatal desde 25% al 70% del precio total e incluyen los siguientes servicios:

Alojamiento

Alimentación

Transporte

Seguro de asistencia en viaje

Excusiones

Actividades recreativas

Cómo acceder a las Vacaciones Tercera Edad

Para comprar los paquetes de viaje se debe ingresar al sitio vacacionesterceraedad.cl, seleccionar el destino de interés y reservar con alguna de las agencias de viaje.

Actualmente se cuenta con 1.700 cupos para la modalidad Clásico, que permite viajar por cuatro a siete noches, además de 5.100 vacantes para la modalidad Escapadas, para disfrutar durante dos a tres noches.

Entre los destinos de la temporada, Sernatur destaca los siguientes:

Modalidad Clásico

Viaja a Colbún desde Chillán, en bus, por 4 noches y con todos los servicios incluidos por $275.300.

Viaja a Concepción desde Santiago, en bus, por 5 noches y con todos los servicios incluidos por $378.792.

Viaja a La Serena desde Santiago, en bus, por 7 noches y con todos los servicios incluidos por $370.512.

Viaja a Quillón desde Santiago, en tren, por 5 noches y con todos los servicios incluidos por $260.952.

Viaja a Valle Las Trancas desde Santiago, en tren, por 5 noches y con todos los servicios incluidos por $285.954.

Modalidad Escapadas