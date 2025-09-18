SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas chilenas luego de registrarse un sismo de magnitud 7.8 en Rusia, durante la tarde de este jueves.

De acuerdo a lo reportado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico fue registrado a las 15.58 horas de este 18 de septiembre.

En esa línea, se precisó que el temblor tuvo su epicentro a 143 kilómetro este de Petropavlovsk, en la cuenca del Pacífico, y fue calificado con una magnitud de 7.8 .

Tras ello, el SHOA informó a través un boletín que se había iniciado una evaluación de parte de la institución y del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), para verificar la posibilidad de una amenaza de tsunami para las costas chilenas.