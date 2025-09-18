DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

Este jueves 18, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) notificó que en cinco regiones del centro norte del país registrarán vientos normales a moderados. Además, podría haber viento blanco.

De acuerdo a la DMC, este viento blanco se origina por la condición sinóptica "corriente en chorro“.

Cabe destacar que una corriente en chorro es como un “río de aire” rápido y estrecho que se mueve en la tropopausa . De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), esta última es la frontera de la troposfera —donde vivimos y ocurre el clima— y la estratósfera.

Lugares y fechas

Esta condición estará vigente entre la madrugada del viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

Los vientos afectarán en cinco regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

En la Región de Coquimbo, específicamente en la zona de la cordillera, se registran vientos de 40-60 km/h y rachas de 70 km/h para este viernes 19.

Para este sábado 20, se registran vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 km/h.

En el caso de la Región de Valparaíso, en la zona de la cordillera también habrán vientos de 40-60 km/h y rachas de 70 km/h para el viernes 19.

Y para el sábado 20, habrán vientos de 25-40 km/h y rachas 60 km/h.

Para la Región Metropolitana, en la zona de cordillera habrán vientos de 25-40 km/h y rachas de 60 km/h para el viernes 19.

La Región de O’Higgins tendrá este viernes vientos de 25-40 km/h y rachas de 60 km/h en la zona de cordillera.

Finalmente, la Región del Maule tendrá para este viernes 19 vientos de 25-40 km/h y rachas de 60 km/h en la zona cordillera.