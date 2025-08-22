SHOA emite amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Un sismo de magnitud 7,6 se registró a las 22:16 horas de este jueves 21 de agosto con epicentro localizado a 257 kilómetros al noroeste de Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártica chilena, generando una amenaza de tsunami.

El evento, reportado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), motivó la evaluación del riesgo, especialmente en zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo al reporte oficial, el Territorio Chileno Antártico fue calificado bajo estado de “precaución” , asociado a un posible tsunami menor. El resto del país se encuentra en estado “informativo”.

Producto de esto el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó una evacuación preventiva en la Antártica chilena.

“Senapred establece abandonar las zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional”, indicó el servicio.

Las horas estimadas de arribo de las primeras olas serían a las 23.06 de este jueves(hora de Chile continental) en la Base Arturo Prat y a las 23:29 en la Base O’Higgins.