Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo. Foto referencial.

Durante octubre corresponde el reajuste anual del Bono Bodas de Oro, que varía el monto al que accede cada cónyuge beneficiario, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un programa que se encuentra disponible para ser solicitado durante todo el año por parte de los matrimonios demuestren sus 50 años de unión y cumplan con los demás requisitos.

Monto del Bono Bodas de Oro

A partir de octubre, el Bono Bodas de Oro entrega un monto de $463.166 , que se traduce en un aumento a partir de los $445.352 que se facilitaban anteriormente.

La cifra se reparte en un único pago dividido en partes iguales, por lo que cada cónyuge vivo recibe $231.583, según detalla ChileAtiende.

📢#BonoBodasDeOro: Este beneficio para parejas que cumplen 50 años de matrimonio, entre otros requisitos, aumentó de monto por la variación del IPC.

📎Ahora entrega $463.166 por pareja, que se dividen en partes iguales para cada cónyuge: $231.583.

Cómo postular al Bono Bodas de Oro

Se puede solicitar el Bono Bodas de Oro acudiendo a una sucursal de ChileAtiende, portando la cédula de identidad.

También se puede completar el trámite llamando al número 101, que atiende de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

El plazo para completar el trámite es dentro de un año desde que el matrimonio cumple su aniversario 50 y además se debe contar con los siguientes requisitos:

No encontrarse separados o divorciados.

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80% de menores ingresos de la población.

Convivir en el mismo hogar o acreditar residencia en hogar de larga estadía reconocido por la autoridad.

Acreditar residencia en territorio nacional por un periodo de 4 años, dentro de los últimos 5 anteriores a la fecha de postulación.

En paralelo, una persona viuda puede acceder al bono en las siguientes situaciones: