SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 28 de diciembre en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    06:27 horas

    Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 70 km al noreste de San Fabián y a una profundidad de 186 km.

    04:08 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 85 km al sureste de Copiapó y a una profundidad de 110 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    El laberinto del corredor migratorio

    Bettina Horst: “No hay que amarrarse a una cifra de recorte de gasto público sin antes saber el hoyo fiscal que dejará este gobierno”

    Eduardo Sacheri: “Sin el fuerte apoyo popular, a los militares les hubiera sido muy difícil sostener el conflicto en Malvinas”

    Cómo Kast arma el puzzle de su primer gabinete

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 27 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    3.
    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    4.
    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    5.
    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre
    Chile

    Lo que tienes que saber: Domingo 28 de diciembre

    Cómo Kast arma el puzzle de su primer gabinete

    Manuel José Ossandón (RN): “Estoy dispuesto a ser un año más presidente del Senado”

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán
    Negocios

    Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

    Alexander Vik elude la crisis vitivinícola: “Hemos tenido mucho crecimiento en nuestros vinos caros”

    Bettina Horst: “No hay que amarrarse a una cifra de recorte de gasto público sin antes saber el hoyo fiscal que dejará este gobierno”

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira
    El Deportivo

    El café con Fernando González que marcó el adiós al golf de Mito Pereira

    Con históricos, favoritos y un debutante: la legión chilena se lanza al Dakar 2026

    El gran 2025 de los técnicos chilenos: la distinta formación de los entrenadores que arrasaron con los títulos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vuelo del pelícano triste: un relato de Jaime Bayly

    Lynne Ramsay, cineasta: “Me siento atraída por personajes tridimensionales, que poseen oscuridad y luz”

    Colombina Parra: “Yo no quería ser Parra. Quería que me respetaran siendo nadie. Pero todo eso hoy ya no me afecta”

    Eduardo Sacheri: “Sin el fuerte apoyo popular, a los militares les hubiera sido muy difícil sostener el conflicto en Malvinas”
    Mundo

    Eduardo Sacheri: “Sin el fuerte apoyo popular, a los militares les hubiera sido muy difícil sostener el conflicto en Malvinas”

    Antonio Scurati, escritor italiano: “Mussolini comprendió que el miedo era la única pasión política capaz de rivalizar con la esperanza”

    Los archivos de Epstein: Detalles de los nuevos documentos divulgados del caso que conmociona a Estados Unidos

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad