SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de GrowthPor 
Equipo de Growth
Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

04:57 horas

Sismología reportó un sismo de magnitud 4.8 a 64 km al suroeste de San Pedro de Atacama. El movimiento fue registrado a una profundidad de 103 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

4.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

5.
Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida
Chile

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Incendio en departamento de piso 12 genera evacuación de 200 residentes en edificio de Santiago Centro: encuentran persona fallecida en el lugar

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT
Negocios

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Candidatos presidenciales entregan sus propuestas para el sector agrícola en Enagro

Senador Coloma arremete contra el gobierno: “Este es un Presupuesto que está mal formulado”

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación
Tendencias

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno
El Deportivo

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno

Enrico Della Casa, presidente de la UEC: “Chile tiene la capacidad para hacer unos Juegos Olímpicos”

“No lo va a conseguir ni con cuatro mundiales”: histórico de Argentina sorprende con tajante opinión sobre Lionel Messi

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles
Cultura y entretención

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel
Mundo

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal