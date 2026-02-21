SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    06:20 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 35 km al este de Caleta El Cobre y a una profundidad de 63 km.

    05:55 horas

    Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 14 km al suroeste de Carrizal Bajo y a una profundidad de 35 km.

    04:47 horas

    Sismo de magnitud 4.8, ocurrido a 18 km al este de Linares y a una profundidad de 103 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Lo más leído

    1.
    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    2.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    3.
    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    5.
    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La compleja relación de Boric con Estados Unidos

    Tasa de titulados que dejaron de pagar el CAE subió 25 puntos durante la administración Boric

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino
    Negocios

    Las exportaciones de ropa usada desde Iquique que inundan el mercado argentino

    Empresas: tres de cada cinco mujeres perciben avances en la participación femenina en alta dirección, pero a un ritmo lento

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”
    El Deportivo

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Tomás González: “Me sentí muy bien, pero mis ahorros no me dan para pagarme todo el circuito”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    Reseña de Libros: Gabriel Salazar, Ocean Vuong y Karina Pacheco

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Manual para entender una década de caos político en Perú
    Mundo

    Manual para entender una década de caos político en Perú

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Tres muertos en un nuevo “ataque letal” de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder