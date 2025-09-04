SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Temblor se registra en el norte de Chile

Sismo tuvo epicentro a 102 kilómetros de Socaire, en la Región de Antofagasta.

Por 
Luis Cerda

Un sismo de mediana intensidad se registró a las 0.11 horas en el norte de Chile, el que fue percibido en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 5,9.

El epicentro del movimiento telúrico se situó 102 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta.

El hipocentro se registró a una profundidad de 187 kilómetros.

Las intensidades del sismo fueron las siguientes:

Región: Tarapacá

La Tirana: IV

Pica: IV

Alto Hospicio: III

Iquique: III

Pozo Almonte: III

Región: Antofagasta

Antofagasta: V

Mejillones: V

Tocopilla: V

San Pedro de Atacama: III

Región: Atacama

Chañaral: IV

Diego de Almagro: IV

El Salvador: IV

Caldera: III

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

Freirina: II

Más sobre:SismoTemblorChile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de EE.UU. cancela la protección temporal para 250.000 venezolanos en su territorio

Nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano dejan al menos un muerto y diez heridos

“Operadores políticos”: Jefe programático de Kaiser dice que 106 mil funcionarios públicos serán despedidos de llegar a La Moneda

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Aranceles, migración y carteles: la compleja agenda de Marco Rubio en México y Ecuador

Salario vital “original” y regla fiscal: los temas que el PC busca reponer en el programa de Jara

Lo más leído

1.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

2.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

3.
Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

5.
Dueño de la Antigua Fuente testifica a favor de Crespo: “Nunca lo vi enajenado, por el contrario, con sangre fría controlando la situación”

Dueño de la Antigua Fuente testifica a favor de Crespo: “Nunca lo vi enajenado, por el contrario, con sangre fría controlando la situación”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Temblor se registra en el norte de Chile
Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

“Operadores políticos”: Jefe programático de Kaiser dice que 106 mil funcionarios públicos serán despedidos de llegar a La Moneda

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años
Negocios

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

Asesores económicos de Matthei y Jara se unen para criticar ajuste fiscal de Kast

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”
Cultura y entretención

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Juez federal dictamina que la administración Trump canceló ilegalmente la financiación de Harvard
Mundo

Juez federal dictamina que la administración Trump canceló ilegalmente la financiación de Harvard

Gobierno de EE.UU. cancela la protección temporal para 250.000 venezolanos en su territorio

Nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano dejan al menos un muerto y diez heridos

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo