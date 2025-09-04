Temblor se registra en el norte de Chile

Un sismo de mediana intensidad se registró a las 0.11 horas en el norte de Chile, el que fue percibido en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 5,9.

El epicentro del movimiento t elúrico se situó 102 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta.

El hipocentro se registró a una profundidad de 187 kilómetros.

Las intensidades del sismo fueron las siguientes:

Región: Tarapacá

La Tirana: IV

Pica: IV

Alto Hospicio: III

Iquique: III

Pozo Almonte: III

Región: Antofagasta

Antofagasta: V

Mejillones: V

Tocopilla: V

San Pedro de Atacama: III

Región: Atacama

Chañaral: IV

Diego de Almagro: IV

El Salvador: IV

Caldera: III

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

Freirina: II