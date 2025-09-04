Temblor se registra en el norte de Chile
Sismo tuvo epicentro a 102 kilómetros de Socaire, en la Región de Antofagasta.
Un sismo de mediana intensidad se registró a las 0.11 horas en el norte de Chile, el que fue percibido en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 5,9.
El epicentro del movimiento telúrico se situó 102 kilómetros al sureste de Socaire, en la Región de Antofagasta.
El hipocentro se registró a una profundidad de 187 kilómetros.
Las intensidades del sismo fueron las siguientes:
Región: Tarapacá
La Tirana: IV
Pica: IV
Alto Hospicio: III
Iquique: III
Pozo Almonte: III
Región: Antofagasta
Antofagasta: V
Mejillones: V
Tocopilla: V
San Pedro de Atacama: III
Región: Atacama
Chañaral: IV
Diego de Almagro: IV
El Salvador: IV
Caldera: III
Copiapó: III
Tierra Amarilla: III
Freirina: II
