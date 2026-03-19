Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

Hasta este viernes se podrá enviar la postulación al FUAS 2026, que permite solicitar beneficios estudiantiles como las becas, créditos y gratuidad.

El proceso corresponde al segundo periodo habilitado para completar el llamado Formulario Único de Acreditación Socioeconómica y se realiza en fuas.cl, sitio que recibirá solicitudes hasta el viernes, 20 de marzo, a las 14.00 horas .

Así fue anunciado durante la semana pasada por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, lo que corresponde al plazo extendido que se facilitó al funcionamiento de la plataforma.

Se trata de un trámite dirigido a alumnos ingresaron a la educación superior este año, además de quienes ya cursaban una carrera anteriormente, pero buscan un beneficio con mayor cobertura.

Por el contrario, no deben postular quienes ya completaron el proceso en el primer periodo del año pasado, ni estudiantes que cuentan con un beneficio que desean mantener, dado que la renovación es automática al seguir cumpliendo con los requisitos.

Fechas del FUAS

Estas son las fechas clave del segundo proceso de postulación al FUAS, de acuerdo al calendario de plazos:

Se permite completar el formulario hasta el 20 de marzo a las 14:00 horas.

La información de nivel socioeconómico se publicará el 16 de abril.

Los resultados de asignación se informarán el 27 de mayo.

Los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a: