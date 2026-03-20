Tomás Barrios en el Masters de Miami: ¿A qué hora y dónde ver el debut?
El chillanejo se enfrenta al francés Arthur Cazaux en el cuadro principal.
Este viernes continúa la participación nacional en el Masters 1000 de Miami, donde llega el turno del debut de Tomás Barrios (119°) en el cuadro principal.
El chillanejo ya conoce a su próximo rival por la ronda de 128, el francés Arthur Cazaux, que ocupa el puesto 73° del ranking ATP.
Barrios se instaló en la competencia tras superar al australiano Aleksandar Vukic en la qualy, por lo que se suma a Alejandro Tabilo como representantes chilenos en la competencia.
Cuándo juega Tomás Barrios
Tomás Barrios juega su partido debut contra Arthur Cazaux por el Masters de Miami este viernes, 20 de marzo.
El horario del duelo está programado para después de las 12:00 horas, en función del desarrollo de los turnos anteriores.
Dónde ver el Miami Open
El Miami Open tiene transmisión confirmada en el canal ESPN2.
De forma online, los cruces se encuentran en el Plan Premium de la plataforma Disney+.
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