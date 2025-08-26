Últimos días de postulación a la Admisión Escolar 2026: ¿Quiénes deben hacer el trámite? Foto referencial de archivo

Hasta el 28 de agosto, a las 14:00 horas, se mantendrá habilitado el proceso de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar o SAE 2026, mediante la plataforma el línea.

El trámite permite solicitar vacantes en establecimientos educacionales públicos y particulares subvencionados, para alumnos en las siguientes situaciones:

Si el menor entra por primera vez al sistema educativo, como prekínder, kínder o 1° básico.

Para alumnos que se cambian de colegio por nivel, como pasar de 8° básico en una escuela a 1° medio en un liceo.

Para familias que se cambian de ciudad.

Para quienes llegan a Chile desde el extranjero.

Para personas que se reinsertan en el sistema educativo.

Cómo postular al Sistema de Admisión Escolar

El trámite debe ser realizado por parte de los apoderados mediante la plataforma sistemadeadmisionescolar.cl, siguiendo estos pasos:

Ingresar en la plataforma y registrarse.

Buscar y conocer los colegios, donde se permite filtrar por comuna o tipo de jornada, entre otras variables.

Añadir los establecimientos de interés al listado y ordenarlos según la preferencia. Se recomienda contar con al menos seis alternativas para aumentar las posibilidades de acceder a un cupo.

Enviar la postulación y descargar el comprobante. Se puede modificar las veces que se necesite, hasta el 28 de agosto.

Cabe recordar que si un estudiante ya está en un establecimiento y mediante esta postulación se le asigna uno nuevo, se liberará el cupo de su colegio actual, independiente si se acepta o rechaza la asignación.

Para el proceso de cara al próximo año, los apoderados deben mantenerse al tanto de las siguientes fechas clave determinadas por el Mineduc: