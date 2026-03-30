Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo? Foto referencial de archivo

Hasta este martes 31 de marzo se permite pagar el permiso de circulación 2026, por lo que quedan los últimos días de plazo para realizar el trámite.

La fecha aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

Cómo pagar el permiso de circulación

El pago del permiso se debe realizar mediante la municipalidad, de forma presencial en la Dirección de Tránsito o en puntos de pago habilitados, o bien, de forma online en el sitio web de la comuna.

Además, antes de pagar el permiso de circulación se debe verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:

Para vehículos usados

Permiso de circulación anterior

Certificado de homologación o revisión técnica vigente

Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación

Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

Para vehículos nuevos

Factura de compra

Inscripción en el Registro Civil

Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación

Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

Por su parte, el permiso de circulación para taxis o buses se deberá pagar durante mayo.

En tanto, en septiembre será el turno para vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores y máquinas automotrices.

Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $69 mil y $104 mil.