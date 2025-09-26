Últimos días para participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado. Foto referencial

Quedan los últimos días para sumarse al sorteo de BancoEstado que ofrece gift cards de $170.000 para utilizar en supermercados.

Una iniciativa que se enmarca en el aniversario 170 de la entidad financiera, motivo por el que ofrece 170 unidades a los clientes que cumplan con los requisitos. Revisa a continuación el detalle.

Cómo participar en el sorteo de la gift card

Para ser parte del sorteo de la gift card se deben utilizar las Tarjetas de Crédito de BancoEstado Visa Smart, Smart+ o Platinum Convenio, donde participan compras desde $5.000, realizadas hasta el 30 de septiembre .

Cabe recordar que el proceso comenzó durante agosto y los ganadores se informarán el 9 de octubre.

Según indica el organismo mediante su sitio web, el saldo de las las gift card obtenidas en esta promoción se podrán utilizar únicamente en supermercados asociados.