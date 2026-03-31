Ya se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del Minvu
La información publicada por el organismo corresponde al segundo llamado de 2025.
Este martes se publicaron los resultados de la reciente postulación al Subsidio Sectores Medios, también conocido como DS1.
La información fue puesta a disposición desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y corresponde al segundo llamado de 2025, que recibió solicitudes desde el 18 al 28 de noviembre del año pasado.
Se trata de un beneficio que facilita un aporte económico a familias que no son dueñas de un inmueble y cuentan con capacidad de ahorro para adquirir una casa o departamento, sea nuevo o usado.
Resultados del Subsidio DS1
Los resultados de la segunda postulación al Subsidio DS1 de 2025 se pueden revisar en el sitio del minvu.cl, mediante Clave Única.
Por su parte, las personas que consideran que la evaluación de su trámite presenta errores que no son atribuibles a su responsabilidad pueden realizar una apelación.
Desde el Minvu se aclara que el periodo de apelación cuenta con un plazo de 10 días corridos, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
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