AIEP está de Moda 2025, XVI versión: el hilo de la innovación marcó tendencia en la pasarela nacional
El evento reunió a más de un centenar de estudiantes y docentes de las escuelas de Artes e Industrias Creativas y Estética Integral de AIEP, quienes presentaron una puesta en escena que fusionó talento, identidad local e innovación sostenible, con piezas únicas de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.
“AIEP está de moda: el hilo de la innovación” congregó, asimismo, a destacadas personalidades del arte y el diseño, entre ellas Renate Neumann, que prestó piezas para el desfile. Los asistentes vieron desde primera fila una experiencia sensorial única que tuvo como cierre la participación de las diseñadoras nacionales Munay Sister. Mostraron su colección de moda sostenible desarrollada con tecnología EPSON, tras su paso con gran éxito en TRANOÏ 2025, una de las plataformas B2B más influyentes de la industria, realizada en París y Tokio.
