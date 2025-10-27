SUSCRÍBETE
AIEP está de Moda 2025, XVI versión: el hilo de la innovación marcó tendencia en la pasarela nacional

El evento reunió a más de un centenar de estudiantes y docentes de las escuelas de Artes e Industrias Creativas y Estética Integral de AIEP, quienes presentaron una puesta en escena que fusionó talento, identidad local e innovación sostenible, con piezas únicas de las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.

 
Jorge Martínez, vicerrector de Operaciones AIEP; Carolina Arroyo, artista y dueña de Valparaíso 3Art; Loreto Torres de Epson Chile y Marcela Vaccaro, vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones AIEP.

“AIEP está de moda: el hilo de la innovación” congregó, asimismo, a destacadas personalidades del arte y el diseño, entre ellas Renate Neumann, que prestó piezas para el desfile. Los asistentes vieron desde primera fila una experiencia sensorial única que tuvo como cierre la participación de las diseñadoras nacionales Munay Sister. Mostraron su colección de moda sostenible desarrollada con tecnología EPSON, tras su paso con gran éxito en TRANOÏ 2025, una de las plataformas B2B más influyentes de la industria, realizada en París y Tokio.

AIEP está de Moda 2025 Germán Navarro, encargado de Comunicaciones de Patio Bellavista; Renate Neumann, muralista y artista visual y Eloisa Astaburuaga.
AIEP está de Moda 2025 Pieza de estudiantes de Diseño de Vestuario mención alta costura AIEP focalizado en la sostenibilidad y el reciclaje.
AIEP está de Moda 2025 Pilar Leiva, diseñadora integrante Munay Sister; Mario López, director nacional de Difusión de AIEP y Dafne Ulloa, gerenta Asociación Gremial Turismo y Comercio Centro Histórico de Santiago (TUCHS).
AIEP está de Moda 2025 Piezas de estudiantes de la carrera de Diseño de Vestuario mención alta costura AIEP.
AIEP está de Moda 2025 Karim Lela, director nacional Escuela de Artes e Industrias Creativas AIEP y Paola Volpato, actriz.
AIEP está de Moda 2025 Pieza de estudiantes de Diseño de Vestuario mención alta costura AIEP focalizado en la sostenibilidad y la recuperación de materias primas como el cobre.
AIEP está de Moda 2025 Pieza de estudiantes de Diseño de Vestuario mención alta costura AIEP que rescata la identidad local y regional.
