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    Copa Enel 2026: Así se vivió una nueva versión del torneo de fútbol infantil más importante del país

    Un fin de semana lleno de deporte, energía y trabajo en equipo se vivió en la edición 2026 de la Copa Enel, que reunió a niños y niñas de 18 comunas de la Región Metropolitana en torno al fútbol y los valores que este promueve.

     
    Gianluca Palumbo, gerente general de Enel Chile; Iván Zamorano, embajador de la Copa Enel, y Pedro Urzúa, gerente de Relaciones Externas y Sostenibilidad de Enel Chile.

    Participaron 36 equipos masculinos y femeninos disputando un total de 50 partidos. Independencia se coronó campeón en la categoría masculina y Santiago en la femenina, en un torneo que, como siempre, contó con la presencia de su embajador histórico, Iván Zamorano.

    Copa Enel 2026 César Mena, alcalde de Til Til; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, y Cristóbal Labra, alcalde de San Joaquín.
    Copa Enel 2026 Erika Zamorano, directora ejecutiva de la Fundación Iván Zamorano; Rafael de la Haza, gerente de Finanzas, Administración y Control de Enel Américas, y María Galainena, gerente general de Enel Generación.
    Copa Enel 2026 César Mena, alcalde de Til Til; Ricardo Pozzi, gerente de Relaciones Institucionales para Europa y el resto del mundo del Grupo Enel; Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, e Ítalo Bravo, alcalde de Pudahuel.
    Copa Enel 2026 Gastón Fauré, Rafael Olarra y Gustavo Huerta, relatores de la Copa Enel 2026.
    Copa Enel 2026 Germán Zapata, director de SAP en Deloitte; Mary Rinchi, gerente de Patrimonio y Servicios Generales de Enel Chile, y Mauro Pino, gerente de Seguridad de Enel Chile.
    Copa Enel 2026 Iván Muñoz, de Audax Italiano; Camilo Campos y Felipe Toledo, ambos de Universidad de Chile, y Carlos González, de Colo Colo, captadores de fútbol formativo.
    Copa Enel 2026 Federica Caponera, gerente de Personas y Organización en Enel Generación, y Agostino Costa, responsable del área de Operación Regional en Enel Distribución.
    Copa Enel 2026 El equipo femenino de Santiago y el equipo masculino de Independencia, ambos ganadores de la Copa Enel 2026, celebraron su triunfo junto a Iván Zamorano, embajador del torneo, y Gianluca Palumbo, gerente general de Enel Chile.
    Copa Enel 2026 Equipos de Independencia y La Florida jugando la semifinal de la Copa Enel.
    Copa Enel 2026 Equipos de Santiago y Maipú jugando la fase de grupos del torneo 2026.
    Más sobre:Copa Enel 2026Sociales LT

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