Copa Enel 2026: Así se vivió una nueva versión del torneo de fútbol infantil más importante del país
Un fin de semana lleno de deporte, energía y trabajo en equipo se vivió en la edición 2026 de la Copa Enel, que reunió a niños y niñas de 18 comunas de la Región Metropolitana en torno al fútbol y los valores que este promueve.
Participaron 36 equipos masculinos y femeninos disputando un total de 50 partidos. Independencia se coronó campeón en la categoría masculina y Santiago en la femenina, en un torneo que, como siempre, contó con la presencia de su embajador histórico, Iván Zamorano.
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