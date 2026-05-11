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    La Achs reunió al Presidente de la República, trabajadores, empresarios y autoridades en su conmemoración del Día Internacional del Trabajo

    El Hospital del Trabajador Achs Salud fue escenario del tradicional encuentro del día de las y los Trabajadores, que convocó al Presidente José Antonio Kast, el ministro de Trabajo, Tomás Rau, y a representantes de trabajadores y empresarios.

     
    El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a autoridades y representantes de la Achs. Paulina Leon

    José Manuel Díaz (CUT) y Susana Jiménez (CPC) coincidieron en la importancia del trabajo formal y el cuidado de los trabajadores, mientras que el Mandatario cerró el encuentro señalando que “no hay mejor política social, ni mejor política pública que el pleno empleo”.

    Achs Día Internacional del Trabajo José Francisco Castro, intendente de Seguridad y Salud en el trabajo; Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Achs y Jaime Mulet, diputado del Frente Regionalista Verde Social. Paulina Leon
    Achs Día Internacional del Trabajo Carlos Ulloa, director Sindicato BancoEstado; José Manuel Díaz, presidente de la CUT; Paulina Núñez, presidenta del Senado; Andrea Marchant, consejera Nacional CUT y Carolina Agüero, gerenta general de CPC. Paulina Leon
    Achs Día Internacional del Trabajo Tomás Rau, ministro de Trabajo y Seguridad Social; María Teresa Vial, presidenta Cámara de Comercio de Santiago y Lorenzo Gazmuri, presidente del Directorio Achs. Paulina Leon
    Achs Día Internacional del Trabajo Previo a la ceremonia, el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la Primera Dama, María Pía Adriasola, visitaron a Héctor Ávila, paciente del Hospital del Trabajador Achs Salud.
    Achs Día Internacional del Trabajo Juan Carlos Vélez, jefe de Rehabilitación del Hospital del Trabajador Achs Salud; Javiera Pinochet, gerenta comercial Grandes Instituciones Achs; David Oddó, director nacional del Trabajo; David Bravo, director Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales y Soledad Silva, gerenta del Hospital del Trabajador Achs Salud. Paulina Leon
    Achs Día Internacional del Trabajo Patricia Soto, superintendenta (S) de Seguridad Social y María José Zaldívar, directora general de Teletón. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo José Francisco Yuraszeck, capellán general del Hogar de Cristo; Gustavo Rosende, subsecretario del Trabajo; Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social; Manuel Ureta, director ejecutivo Fundación Infocap y Sebastián Figueroa, subsecretario de Desarrollo Regional. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Juan Pablo Asenjo, gerente Relaciones Laborales en BancoEstado; Andrea Silva, gerenta general BancoEstado y Soledad Silva, gerenta del Hospital del Trabajador Achs Salud. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Luis Peralta, presidente Sindicato Regional de Trabajadores Achs III Región; Susan Navarro, presidenta Sindicato de Trabajadores de Achs establecimiento Calama; Benjamín Mujica, gerente División Personas Achs y Rocío Lobos,presidenta sindicato nacional Sintachs. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Hernán Medina, Evelyn Añazco, Luis Hernán Abarca y Paula Silva, todos directores Achs. Paulina Leon
    Achs Día Internacional del Trabajo Eric Campos, secretario general CUT; Gina Ocqueteau, presidenta Directorio SQM; María Teresa Fevriel, directora Secretaría Adjunta de Formación CAT y Guillermo Salinas, vicepresidente de Relaciones Internacionales CUT. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Paul Schiodtz, expresidente Directorio Achs y Camila Zacharias, Divisional de Operaciones de Salud Achs. Paulina Leon
    Achs Día Internacional del Trabajo Claudio Sánchez, secretario general CTCH; Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres y Juan Bravo, director OCEC-UDP. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Bastián Berríos, paciente rehabilitado en el Hospital del Trabajador Achs Salud y Dr. Ricardo Roa, jefe Servicio Cirugía Plástica y Quemados Hospital del Trabajador Achs Salud. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Germán Codina, delegado Presidencial Región Metropolitana y Catalina Dinali, directora Médica Seguro Laboral Achs. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Cecilia Hernández, subgerenta de Grandes Instituciones Achs; Rodrigo Castillo, director nacional ASEMUCH; Claudia Díaz, directora ASEMUCH y Wilfredo Neyra, secretario general CONFUSAM. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Hugo Cifuentes, director Organización Iberoamericana de Seguridad Social; Carolina Goic, directora ejecutiva CECAN; Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud y Pedro Goic, director nacional Senadis. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Alejandro Amaro, gerente Comercial y Desarrollo Salud Achs; Andrés Santa Cruz, director Achs; María Isabel Meneses, jefa Terapia Ocupacional Hospital del Trabajador Achs Salud y Arturo Martínez, presidente CTCH. Paulina Leon
    Achs Día Internacional del Trabajo Margarita Ducci, directora ejecutiva Red Pacto Global Chile y Jorge Burgos, presidente de la Asociación de Mutualidades. Picasa
    Achs Día Internacional del Trabajo Ángel Vargas, gerente general corporativo de Clínicas Achs Salud y Paulina Vodanovic, senadora Partido Socialista. Picasa
    Más sobre:Achs Día Internacional del TrabajoSociales LTACHS

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