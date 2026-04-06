Una de las grandes innovaciones de este año fue la internacionalización del certamen, que por primera vez incluyó a tres expertos periodistas extranjeros en su jurado, que debió seleccionar a los modelos más destacado estrenados en el mercado chileno durante 2025.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Diego Blaitt, Rodrigo Palma, Javiera Vásquez y Pablo Hube.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Agustín Vargas, Evelyn Salas y Juan Enrique Melinao.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Nicolás Poblete, Fernanda Teke, Sebastián Miranda y Francisca Calderon.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Manuel Canessa, Consuelo Lizanay Freddy Cancino.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Manuel Canessa, líder del Segmento Automotriz Copec Voltex; María José Rodríguez, Alejandra Marfán, Pía Vera, Pablo Didyk y Miguel Bustos.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Carlos Jorge Videla, Daniel Rojas, Pablo Viollier, Soledad Vergara y Gabriel Saltarini.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Matías Irarrázabal, Claudia Fuentes, Matías Cáceres y Nicky Parkes.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Miguel Bustos, María José Rodríguez, Alejandra Marfán, Pablo Didyk, Nicky Parkes y Pía Vera.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Carlos Lima, director Regional de Airlife, José Luis Correa; Andrea Ustariz y Nicolás Baldwin.

"Los Mejores" ya tiene a sus nuevos monarcas Carlos Jorge Videla y Vicente Díaz.