Zincronía presenta una exposición de arte colectivo que reúne a artistas de la pintura, la escultura y la fotografía
En Espacio Zinc, los expositores María Angélica Echavarri, Gabriel Schkolnick, Matías Camus, Iván Petrowitsch, Guillermo Lorca, Sebastián Yrarrazabal, Alfredo Gildemeister, Jacinta Kaiser, Denise Buckel y Nicholas Parkes, compartieron distintas miradas en torno al arte contemporáneo gracias al auspicio de Chevrolet y Scotiabank.
La exposición estará abierta al público desde el 9 de enero hasta el 6 de febrero en Galería Zinc, ubicada en Los Alelíes 911, La Laguna, Zapallar.
