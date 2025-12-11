Banca ética: el modelo que busca redefinir la inversión con conciencia e impacto positivo

En una nueva edición de Hub Sustentabilidad de Radio Duna, Alejandra Jaurés, gerenta de Asuntos Corporativos de Banca Ética Latinoamericana (BELAT), profundizó en una idea que incomoda al sistema financiero tradicional: la necesidad de saber qué hace el dinero cuando no lo estamos usando y cómo esa decisión puede influir directamente en el bienestar social y ambiental del país.

Desde el inicio, Jaurés destacó algo que suele pasar desapercibido para la mayoría de los usuarios: “Tenemos que recordar siempre que los bancos no tienen dinero. Los bancos utilizan nuestro dinero”. Con esto, explica, la banca financia proyectos, industrias y sectores usando recursos de los propios clientes, por lo que plantea la urgencia de transparentar dónde se invierte ese capital y qué efectos generan esas decisiones en la economía real.

BELAT surge en Chile inspirada en un movimiento europeo de los años 70, donde ciudadanos descubrieron que sus ahorros terminaban financiando la industria armamentística. Ese quiebre ético, cuenta Jaurés, es lo que empujó a crear alternativas. “Este movimiento surge cuando las personas comenzaron a cuestionarse por qué su plata estaba terminando en industrias que iban contra sus valores”, recordando que ese activismo llevó a la creación de los primeros bancos éticos.

Jaurés explica que esta misma reflexión es la que los impulsó a traer el modelo a nuestro país: “Si el dinero es lo que hace fluir la economía, entonces también puede dirigirla hacia lo que queremos transformar”. Es decir, si las instituciones financieras pueden mover capital hacia sectores dañinos, también pueden hacerlo hacia proyectos que aporten soluciones.

¿Qué financia la banca ética y cómo lo evalúa?

La gran diferencia respecto del sistema tradicional, según cuenta la entrevistada, es que BELAT solo financia empresas con impacto positivo comprobable en tres áreas: educación y cultura; desarrollo social; y naturaleza y medio ambiente. Aunque indica que la evaluación no es cosmética: “Una empresa que contribuye a solucionar un problema va a pasar nuestra primera barrera de definición de impacto: el qué hace. Pero después analizamos el cómo lo hace, y ahí vamos mucho más allá del ESG tradicional”.

Aquí profundiza en que muchas instituciones financieras miran indicadores ESG sin revisar el corazón del negocio. BELAT, en cambio, revisa si la actividad central de la empresa genera o no daño, independientemente de si sus políticas internas son “ordenadas”. “Porque el core del negocio también puede generar impacto negativo, aunque sus prácticas se vean ordenadas”, advierte.

La exigencia también varía según el contexto. Segpun cuenta Jaurés, “si financio economía circular, el contexto es de baja complejidad. Pero si financio a alguien que trabaja con niños vulnerados, la exigencia del cómo es muchísimo mayor. El impacto no es un sello decorativo, es una responsabilidad”.

En la conversación, Alejandra Jaurés reconoció que medir impacto es uno de los mayores desafíos globales en sostenibilidad. “La medición de impacto es compleja. Hemos visto extremos de greenwashing porque medir bien requiere tiempo, grupos de control, metodologías que no siempre calzan con la industria”, explicó.

Por eso desarrollaron un modelo propio, que mide ex ante el impacto proyectado. Esta metodología no depende solo de declaraciones de la empresa, sino también de un análisis técnico profundo. “Lo que hacemos es medir un resultado que proyecta la empresa: miramos el qué, el cómo y el contexto”, explica.

Democratizar la inversión

Durante la conversación, Jaurés desmitificó una e las más grandes ideas arraigadas a invertir: “La palabra inversionista siempre se asocia a alguien de alto patrimonio. Pero en nuestro modelo se puede invertir desde 10.000 pesos”, señaló.

Bajo este argumento, explicó que ya cuentan con más de 3.000 inversionistas en la plataforma y que desde 2018 han movilizado más de 158 millones de dólares hacia proyectos con impacto positivo. Además, destaca que la rentabilidad del fondo —cercana al 9% anual— es competitiva dentro del mercado.

Este punto revela una tendencia en crecimiento: ciudadanos que no solo buscan consumir de forma responsable, sino también invertir conscientemente. “En el consumo la conciencia va creciendo poco a poco y ya preguntamos por la trazabilidad. En el sistema financiero estamos un paso atrás, porque hay pocas alternativas. Pero la conciencia está despertando”, sostuvo.

Flexibilidad financiera

Otro diferencial de BELAT es su capacidad de adaptar los créditos según el flujo real de cada empresa, algo que es principalmente valioso en sectores como cultura o agricultura. Jaurés lo describe así: “En el agro, por ejemplo, no me sirve un crédito de cuotas iguales. Mi inversión hoy día y la cosecha meses después. El sistema tradicional es poco flexible. Entonces, parte del entendimiento de los sectores que tenemos como institución, es que podemos comprender fácilmente cómo es el flujo de dinero y de caja que proyectan las organizaciones en estos sectores y se estructura ahí a la medida”.

Este enfoque busca que el financiamiento sea sostenible también para quienes lo reciben, evitando que la estructura del crédito afecte la viabilidad del proyecto.

En el cierre, Jaurés dejó una invitación directa: “El dinero es un elemento muy poderoso en nuestra economía y tiene una capacidad de transformación importante. Nosotros somos quienes movemos el dinero. Entonces, mientras más conscientes seamos de qué hace nuestro dinero, más podemos transformar“, concluye.

Escucha el programa completo aquí: