Casaideas: Sostenibilidad desde el diseño, la comunidad y la circularidad

En un nuevo programa de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, Bárbara Pezoa conversó con Francisca Leiva, gerenta de Sostenibilidad de Casaideas, quien presentó los principales hitos del Reporte de Sostenibilidad 2024 de la empresa de muebles y decoración, además, destacó cómo el retail puede avanzar hacia una economía circular real sin renunciar a su rentabilidad ni su esencia como marca.

“El propósito de Casaideas es democratizar el diseño, facilitar y alegrar la vida de las personas”, explicó Leiva. “Queremos que todos puedan tener una casa linda, llegar a su hogar y sentirse felices, tranquilos. Esto es comunitario, no solo individual”.

Economía circular y diseño con propósito

Uno de los ejes del reporte de este año fue la auditoría al 100% de las fábricas proveedoras, más de 300 en total, principalmente en Asia, una medida que busca asegurar estándares laborales mínimos y evitar prácticas como el trabajo infantil o forzoso. “Nosotros no tenemos fábricas propias, importamos desde Asia principalmente, pero el origen importa, importa cuál es la historia detrás del producto. No solo que sea lindo y funcional. No puedo trabajar con alguien que no cumple. A menos que mejore, no puedes ser mi proveedor”, señaló Leiva.

Casaideas ha logrado valorizar más de 600 toneladas de residuos en todas sus operaciones, incluyendo una nueva iniciativa de compost y sustrato para macetas, productos que nacen de pallets en desuso. “Lo vuelvo circular. Y que también rompe un poco paradigmas, como ‘el retail no puede tener economía circular’. Sí puede, y es rentable”, afirmó la vocera de la empresa.

Ahora bien, Leiva asegura que reciclar es el último paso en la economía circular. “Reciclar es lo último que hago. Primero reutilizo, luego composto. La sostenibilidad también nos lleva a pensar fuera de la caja, salir de la zona de confort y ver cómo lo podemos hacer distinto”.

La sostenibilidad en Casaideas no se limita al ámbito ambiental. Según Leiva, la empresa trabaja con una estrategia basada en diferentes pilares, como por ejemplo, Casaideas Consciente, enfocado en medioambiente y cadena de valor que es toda la historia para atrás. Además, tienen un enfoque social y colaborativo, que es conocido como Casaideas Contigo.

“Mi primer grupo de interés son los colaboradores”, subrayó. “El año pasado implementamos el Mes del Bienestar, con foco en la salud física y mental. Queremos mantenerlo todos los años”. Además, destacó el compromiso con la infancia, especialmente desde un enfoque educativo y lúdico: “Los niños son el hoy y el mañana. Trabajamos con voluntariado, donaciones, y sobre todo, con vínculo. Ponerle rostro a la comunidad”.

En esa línea, la línea Niñoideas busca promover el juego analógico y la creatividad como herramientas de desarrollo. “Nos permite ser más empáticos. Esta hiperconexión nos desconectó y tenemos que retomarlo. La comunidad no es solo mi familia, es más grande”.

Más que un departamento, la sostenibilidad en Casaideas se ha integrado en todos los niveles del negocio. “Hoy está como un pilar estratégico. Todo colaborador que llega a Casaideas tiene que saber que sostenibilidad es parte del ADN”, explicó. “No es solo Fran Leiva y su equipo: esto lo hacemos desde marketing, diseño, comercial, logística. El proyecto de los pallets, por ejemplo, no es solo de sostenibilidad, es de toda la cadena”.

Al final de la entrevista, Leiva hizo un llamado a repensar el rol del diseño y del retail en la vida cotidiana: “¿Cómo el producto de Casaideas te ayuda a tener una vida con hábitos más sostenibles? ¿Cómo facilitamos la vida de la gente a través del diseño? Eso es lo que estamos haciendo. Y es parte de lo que somos, desde el ADN”, terminó explicando.

Escucha el programa completo aquí: