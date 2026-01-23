Chile lanza estrategia nacional con foco en formación integral y participación de las comunidades escolares

Se realizó el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible (ENEDS), una hoja de ruta liderada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Mineduc, que busca integrar la sostenibilidad de manera transversal en el sistema educativo.

El pasado jueves 15 de enero se presentó la Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible (ENEDS), una hoja de ruta que busca integrar la sostenibilidad de manera transversal en el sistema educativo y fortalecer el rol de las comunidades escolares frente a los desafíos ambientales, sociales y culturales del país.

La estrategia, liderada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), fue construida durante 2025 mediante un proceso colaborativo que reunió a organismos del Estado, universidades, organizaciones de la sociedad civil y actores de la cooperación internacional. Su diseño se enmarca en los compromisos asumidos por Chile en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Uno de los ejes centrales de la ENEDS es el fortalecimiento de una educación significativa y pertinente, que vaya más allá de la transmisión de contenidos y promueva aprendizajes vinculados a los territorios, la participación ciudadana y la formación integral de los estudiantes. En esa línea, la estrategia releva enfoques como el aprendizaje vivencial y el rol activo de las comunidades educativas.

“Hacerse cargo de estos desafíos desde la política educativa representa una oportunidad para poder fomentar y fortalecer el derecho a la participación de las comunidades educativas, el derecho a la educación, por cierto, una educación significativa, pertinente a la formación integral, que es tan importante”, señaló la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.

La ENEDS contempla además un modelo de gobernanza multisectorial, a través de un Grupo Ejecutivo integrado por representantes del Estado, la academia y la sociedad civil organizada. En este espacio participa Filantropía Cortés Solari, a través de Fundación Caserta, aportando su experiencia en educación integral, formación docente y liderazgo educativo.

Desde la organización, se destacó que la educación cumple un rol estructural para enfrentar la denominada triple crisis planetaria —cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación— y que la estrategia abre una oportunidad para avanzar hacia políticas educativas con una mirada de largo plazo y anclaje territorial.

“Chile necesita una educación que forme conciencia sobre la complejidad del mundo que habitamos y fortalezca el vínculo entre educación, territorio y sostenibilidad. Esta estrategia es un paso relevante en esa dirección”, señaló Francisca Cortés Solari, presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari.

La presentación de la ENEDS marca el inicio de una etapa orientada a su implementación a partir de 2026, con foco en la articulación interinstitucional, la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades dentro del sistema educativo, proyectando a Chile como un referente regional en educación para el desarrollo sostenible.